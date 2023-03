Elon Musk: Twitter ist nur noch die Hälfte wert

Twitter-Chef Elon Musk hat in einer E-Mail an seine Mitarbeiter eingeräumt, dass der Mikroblogging-Dienst Twitter nur noch 20 Milliarden US-Dollar wert ist, etwa 18,59 Milliarden Euro, und damit nur noch die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises von 44 Milliarden Dollar, wie die New York Times schreibt. Musk hatte Twitter im Oktober 2022 gekauft.

In der E-Mail, in der Musk über ein neues Aktienvergütungsprogramm informierte, macht er deutlich, wie schlecht es um Twitter gestanden habe. Das Unternehmen stand demnach vier Monate davor, kein Geld mehr zu haben. Nur die getätigten "radikalen Veränderungen" wie Massenentlassungen und deutliche Kostensenkungen hätten den Konkurs vermeiden und das Unternehmen retten können.

Die Lage sei allerdings weiterhin prekär. "Twitter wird schnell umgestaltet", schreibt Musk laut New York Times. Twitter müsse man sich nun wie ein umgekehrtes Start-up vorstellen. Musk strebt an, das Unternehmen wieder schnellstmöglich flottzubekommen.

Ziel: ein Wert von 250 Milliarden Dollar

Die Änderungen, die Musk an Twitter vorgenommen hatte, stießen jedoch auf wenig Gegenliebe. Das Unternehmen hatte nach der Übernahme durch Musk und seiner Ankündigung, die Inhalte der Plattform weniger zu regulieren, einige Werbekunden verloren und damit Einnahmen verloren. Musk sieht die Zukunft von Twitter allerdings optimistisch: Er glaubt, dass das Unternehmen eines Tages einen Wert von 250 Milliarden Dollar haben könne. Wie das genau zu erreichen sei, dazu sagte Musk allerdings nichts.

Das neue Aktienvergütungsprogramm für die Mitarbeiter sieht vor, dass sie Aktien über die X Corporation, der Holding-Gesellschaft, über die Musk den Kauf abgewickelt hatte, erhalten, heißt es bei der New York Times. Die Zuteilungen laufen im Rahmen der Bewertung von 20 Milliarden Dollar. Die Mitarbeiter können die Aktien nach sechs Monaten Besitz verkaufen, so der Plan von Twitter. Dies hätte sich bereits bei Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX bewährt. Damit soll verhindert werden, dass private Aktienverkäufe zu einem Kurschaos führen.

(olb)