Elon Musk an seine Tesla-Führungskräfte: Schluss mit Homeoffice oder Kündigung

Tesla-Chef Elon Musk beordert seine führenden Mitarbeiter zurück ins Büro: Das Arbeiten von zu Hause ist ab sofort nicht mehr akzeptabel, teilte er ihnen in einer E-Mail mit. Wer nicht mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro arbeitet, solle gehen, ließ er die Mitarbeiter undiplomatisch wissen.

Musk ließ auf Twitter durchblicken, dass eine entsprechende E-Mail vom vergangenen Dienstag so verschickt wurde. In dem Schreiben argumentierte er laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, dass es den Fabrikarbeitern auch zugemutet werde, in Präsenz zu arbeiten. Mit "Büro" meine er tatsächlich auch einen der großen Tesla-Standorte und keine kleine Zweigstelle, die nichts mit dem Aufgabenbereich des jeweiligen Mitarbeiters zu tun hat.

Homeoffice – die große Streitfrage

Der Aufruf des Tesla-Chefs kommt in einer Zeit, in der sich immer weniger Menschen wünschen, vollständig in Präsenzarbeit tätig zu sein. Auseinandersetzungen zwischen Belegschaft und Geschäftsführung in der Homeoffice-Frage gibt es aber in anderen US-Unternehmen. So ging unter anderem Apples Machine-Learning-Chef, weil er eine höhere Präsenzpflicht nicht hinnehmen wollte.

Musk will zwar laut der E-Mail auch Ausnahmen zulassen – allerdings nur in gut begründeten Fällen. Zudem behält er sich vor, die Begründungen selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob eine Ausnahme gewährt wird.

Musks Erwartungen an die Vorgesetzten

In einer weiteren E-Mail, aus der das Fachmagazin Electrek zitiert, präzisiert Musk seine vorherige Nachricht: "Je höher die Position ist, desto sichtbarer muss man sein. Deshalb habe ich so oft in der Fabrik gelebt, damit die Arbeiter mich bei der Arbeit sehen konnten. Hätte ich das nicht getan, wäre Tesla schon längst bankrottgegangen", argumentiert er darin. "Natürlich gibt es Unternehmen, die das nicht brauchen, aber wann haben sie das letzte Mal ein tolles neues Produkt auf den Markt gebracht? Das ist schon eine Weile her."

