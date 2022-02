Elon Musk hat 2021 Aktien im Wert von über fünf Milliarden US-Dollar gespendet

Der US-Unternehmer Elon Musk hat 2021 mehr als fünf Millionen Tesla-Aktien im Wert von mehr als 5,7 Milliarden US-Dollar (gut 5 Milliarden Euro) an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Spenden erfolgten demnach in fünf Tranchen zwischen dem 19. und 29. November. An welche Organisation die Großspende ging, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Musk hatte Ende des vergangenen Jahres Teile seines Aktienvermögens im Wert von mehr als 16 Milliarden US-Dollar veräußert, angeblich um seine Steuerschulden bezahlen zu können. Durch Großspende habe er einen beträchtlichen Teil dieser Steuerlast einsparen können, meint nun ein Experte.

Auf Platz 2 der US-Großspender

Auf gespendete Aktien werde keine Kapitalertragssteuer fällig, erläutert der US-Steuerexperte Bob Lord der Nachrichtenagentur Reuters: "Seine Steuerersparnis wäre riesig". So könnte er zwischen 40 und 50 Prozent dieser 5,7 Milliarden US-Dollar an Steuern sparen, je nachdem, wie die Spende verrechnet wird. Außerdem weist der Experte darauf hin, dass die Aktien nicht zur freien Verfügung an eine gemeinnützige Organisation gegangen sein müssen. Musk könnte sie auch so gestiftet haben, dass er einen Einfluss auf die weitere Verwendung der Mittel behalten hat.

Insgesamt hat sich Musk mit den Spenden auf den zweiten Platz bei den Großspendern in den USA vorgeschoben, geht aus Zahlen des Chronicle of Philanthropy hervor. Mit 15 Milliarden US-Dollar haben im vergangenen Jahr lediglich Bill und Melinda Gates mehr gestiftet – das Geld übertrugen sie vor ihrer Scheidung an ihre Bill & Melinda Gates Foundation.

Elon Musk war bislang nicht als Großspender aufgefallen, aktuell wird der US-Unternehmer vom US-Magazin Forbes mit einem Vermögen von 242 Milliarden US-Dollar als vermögendster Mann der Welt geführt. Im November hatte er auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Mit rund 58 Prozent der abgegebenen Stimmen setzte sich der Vorschlag durch. In der Folge hatte er sich nach und nach von Anteilen im Wert von über 16 Milliarden US-Dollar getrennt.

(mho)