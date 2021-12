Elon Musk ist für das Time Magazine "Person of the Year" 2021

Das US-amerikanische Time Magazine hat den Tesla-Chef Elon Musk zur "Person of the Year 2021" ernannt. Er habe sich dieses Jahr nicht nur an die Spitze der Reichstenliste gesetzt, sondern sei auch ein Beispiel für Menschen, die großen Einfluss auf den Wandel der Gesellschaft haben, ähnlich wie Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, schreibt Time-Chefredakteur Edward Felsenthal.

Musk sei die Person des Jahres 2021, die Lösungen für eine existenzielle Krise schaffen wolle. Er verköpere Möglichkeiten und Gefahren des Zeitalters der Tech-Giganten und treibe die gewagtesten und disruptivsten Transformationen der Gesellschaft voran.

Die US-Zeitschrift ernennt seit 1927 eine Person des Jahres, als ersten den Flieger Charles Lindbergh. Jeff Bezos kam 1999 an die Reihe, 2010 Mark Zuckerberg. Zur "Person of the Year" werden Menschen oder Gruppen ernannt, die die Gesellschaft nach Meinung der Time am meisten geprägt haben – zum Guten oder zum Schlechten. So befinden sich 1939 Josef Stalin und ein Jahr zuvor Adolf Hitler auf der Liste der Zeitschrift.

Musk profitiert von und setzt Trends

"Nur wenige Personen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und möglicherweise auch auf das Leben außerhalb der Erde gehabt als Musk", schreibt Felsenthal. Neben einer Elektroautofirma, die in den vergangenen zwei Jahren gut zwei Drittel der in den USA zugelassenen E-Autos baute, hat Musk 2002 auch das Weltraumfahrtunternehmen SpaceX gegründet, das inzwischen weltweiter Marktführer geworden sei und das die NASA erwählte, das Raumschiff zu bauen, das zum ersten Mal seit gut 50 Jahren wieder Menschen zum Mond bringen soll.

Musk profitiere von Trends, die er teilweise selbst verursache, schreibt Felsenthal weiter: vom anhaltenden Niedergang traditioneller Institutionen, von disfunktionalen Regierungen, durch die Unternehmen mehr Macht und Einfluss bekommen und von der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich.

Bezos sei zur Person des Jahres ernannt worden, als der E-Commerce gerade erst aufzusteigen anfing, Zuckerberg, lange bevor deutlich wurde, welche Auswirkungen sein Social Network auf Gesellschaft und Demokratie haben würde. Wie sich Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink und mögliche künftige Unternehmen, die sich Musk ausdenkt, auswirken werden, sei noch nicht klar. Musk habe aber mit seinem Alter von nunmehr 50 Jahren noch viel Zeit für die Zukunft, schreibt Felsenthal. "Wir sind nun in Musks Welt, ob es Ihnen gefällt oder nicht."

