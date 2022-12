Elon Musk verkauft weitere Tesla-Aktien im Wert von 3,58 Milliarden Dollar

Der Twitter-Besitzer Elon Musk hat in dieser Woche der US-Börsenaufsicht zufolge weitere Tesla-Aktien im Wert von 3,58 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit belaufen sich die Verkäufe der Anteile seines Elektroauto-Konzerns auf insgesamt fast 40 Milliarden Dollar. Die Aktien sind auf einem Zweijahrestief und die Anleger frustriert, berichtet Reuters.

Wütende Investoren

Musk hat demnach in dieser Woche innerhalb von drei Tagen 22 Millionen Tesla-Aktien veräußert. Reuters zufolge ist das der zweite große Verkauf seit dem Kauf von Twitter. Musk hat den Kurznachrichtendienst im Oktober dieses Jahres für rund 44 Milliarden übernommen und von der Börse zurückgezogen. Wofür das Geld gedacht ist und ob es im Zusammenhang mit der Twitter-Übernahme verwendet wird, blieb zunächst unklar. Zuletzt wurde bekannt, dass Musk seit Wochen keine Miete mehr bezahlt und Abfindungen zurückhält.

Die Tesla-Aktie befindet sich laut Reuters in einem Zweijahrestief und Investoren seien verärgert und wütend, weil sie befürchten, dass Musk "seinen Fokus und seine Ressourcen vor Tesla auf Twitter richte". Musks Anteil an Tesla sei dem Bericht zufolge auf 13,4 Prozent (vorher etwa 17 Prozent) innerhalb eines Jahres gesunken. Im November ließ der Tesla-Chef über einen Verkauf von Aktien mit einem Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar abstimmen, nachdem er zu Zahlung von mehr Steuern aufgefordert wurde. Für den Twitter-Deal verkaufte Musk bereits im August ein Aktienpaket im Wert von knapp sieben Milliarden Dollar.

Altruismus oder Steuer-Trick?

Als Musk sich im November 2021 von seinen Aktien zur Steuernachzahlung trennte, spendete er für wohltätige Zwecke Börsendokumenten zufolge gleichzeitig Aktien im Wert von rund 5,7 Milliarden Dollar. Musk selbst erklärte Berichten zufolge auf Twitter, dass er dadurch seine eigentliche Steuerschuld von elf Milliarden Euro verringern kann. Unklar war damals, an welche Organisation die Spende ging. Schon damals vermuteten Experten hinter den Spenden einen Steuer-Trick.

Nun wurde berichtet, dass die Milliardenspende angeblich an die Musk Foundation ging, die Ende 2021 über Vermögenswerte in Höhe von 9,4 Milliarden Dollar verfügt haben soll. 55 Millionen Dollar soll Bloomberg zufolge in dem Zeitraum an ein Kinderkrankenhaus in Memphis gegangen sein. Weitere Spenden habe etwa in Höhe von 54 Millionen Dollar demnach die XPrize Foundation bekommen, mit der Musk an einem Projekt zum CO₂-Abbau zusammenarbeitete – vier Millionen habe das Future of Life Institut erhalten, das sich auf die Verringerung der Risiken von künstlicher Intelligenz und Biotech konzentriere und zu dessen Berater Elon Musk gehöre. Altruismus habe Musks Spenden offensichtlich nicht beeinflusst, heißt es weiter.

Elon Musk gilt laut Forbes als der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen sei hauptsächlich in Tesla-Aktien gebunden, dessen Kursfall ihn letzte Woche kurzzeitig vom Thron gestoßen habe und Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault zeitweise die Krone als reichster Mann aufsetzte. Der Elektroautohersteller Tesla kämpfe mit "anhaltenden logistischen Herausforderungen" und werde voraussichtlich das Auslieferungsziel seiner E-Autos in diesem Jahr verfehlen, so Reuters weiter. In China hat Tesla dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg zufolge die Preise und Produktion gesenkt.

(bme)