Elon Musk wird Mitglied des Verwaltungsrats von Twitter

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk zieht in den Verwaltungsrat des Kurznachrichtendienstes Twitter ein, wie aus einem Tweet vom Twitter-CEO Parag Agrawal hervorgeht. Aufgrund von Gesprächen, die in den letzten Wochen mit Musk stattgefunden haben, sei dem Unternehmen klar geworden, dass Musk "einen großen Wert für unseren Vorstand mitbringen würde". Mit dem Milliardär wolle das Unternehmen Twitter "langfristig stärken". Musk reagierte – ebenfalls in einem Tweet – damit, "in den kommenden Monaten deutliche Verbesserungen an Twitter" vornehmen zu wollen.

Am Montag wurde bekannt, dass Musk als vermögendster Mann der Welt sich 9,2 Prozent Anteile an dem US-Konzern verschafft hat. Dabei hatte der Milliardär erst vor wenigen Tagen, "ernsthaft" erwogen, eine Twitter-Alternative entwickeln zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Twitter-Anteile allerdings bereits gekauft.

In der Vergangenheit hatte Musk bereits Auseinandersetzungen mit der US-Börsenaufsicht SEC, die ihm Regeln beim Absetzen von Twitter-Nachrichten auferlegte, weil seine Tweets börsenrelevante Informationen über Tesla enthielten und damit die Aktienkurse des Unternehmens beeinflusst wurden. Als Mitglied im Verwaltungsrat von Twitter und als Großaktionär nimmt er nun eine starke Position im Unternehmen ein und könnte auf die künftige Entwicklung Twitters einwirken.

Tweets in der Kritik

Immer wieder steht Twitter in der Kritik, wenn es darum geht, ob bestimmte Tweets stehen bleiben dürfen oder aufgrund von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen gelöscht werden müssen. Während die einen wollen, dass mehr dieser Tweets gelöscht werden, werfen andere dem Unternehmen eine Zensur vor. Auch Elon Musk selbst hatte im Zuge seiner Überlegungen, einen ähnlichen Dienst auszubauen, Twitter beschuldigt, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.

(mack)