Elon Musk wollte Tesla an Apple verkaufen, Tim Cook lehnte ab

"Während der dunkelsten Tage des Model 3 habe ich mich an Tim Cook gewandt, um mit ihm Möglichkeit zu erörtern, dass Apple Tesla übernimmt – für ein Zehntel unseres aktuellen Werts. Er weigerte sich, an dem Treffen teilzunehmen." Das schreibt Tesla-Chef Elon Musk in einem Tweet am gestrigen Dienstag.

Tesla Marktwert erreicht derzeit an der New Yorker Börse knapp 610 Milliarden US-Dollar, laut Musks Tweet hätte Apple Tesla für 60 Milliarden US-Dollar haben können. Ungefähr vor einem Jahr hatte eine Tesla-Aktie etwa ein Zehntel des heutigen Werts.

Das Model 3 soll Tesla aus der Oberklasse-Nische in einen breiteren Markt bringen. Der Markteintritt Ende 2017 ging mit zahlreichen Produktionsverzögerungen, außergewöhnlich langen Wartezeiten für die Kunden und nicht zuletzt starken Preiserhöhungen einher. Im Februar 2019 nahm das einflussreiche US-Verbrauchermagazin Consumer Reports das Tesla Model 3 von seiner Liste empfehlenswerter Autos. In der jährlichen Zuverlässigkeitsumfrage seien so einige Probleme mit Karosserie, Scheiben sowie Lackierung und Verkleidung angegeben worden, hieß es.

Musks Zweifel

Apples Arbeit an einem eigenen Auto wurden vor fünf Jahren für die Öffentlichkeit konkret. Musk meinte damals, er rechne mit einem solchen Auto für 2020. Nun berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, mit einem "Apple Car" für den Massenmarkt sei für 2024 zu rechnen.

Dabei konzentriere sich Apple auf Batteriezellen mit möglichst viel aktivem Material durch weitgehende Vermeidung von Verpackung der Batterie. Das Unternehmen sei zudem an Lithium-Eisenphosphatzellen (LFP) interessiert, um die Gefahr einer Überhitzung zu verringern und das Fahrzeug so möglichst sicher zu machen. Insgesamt sollten die Kosten für die Batterie stark gesenkt und die Reichweite erhöht werden.

Falls sich Apples Pläne bewahrheiteten, fände Musk sie seltsam, schrieb er in einem weiteren Tweet. Tesla verwende Eisenphosphat bereits für seine Fahrzeuge, die in Shanghai hergestellt werden und die von Apple ins Auge gefassten Monozellen seien "elektrochemisch unmöglich".

