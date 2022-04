Elon Musks Boring Company ist 5,7 Milliarden US-Dollar wert

Die Tunnelbohrfirma von Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk, The Boring Company (TBC), hat in einer Gruppe-C-Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 675 Millionen US-Dollar eingefahren und ist dabei mit knapp 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Das gab The Boring Company am Mittwoch bekannt. Mit dem Geld sollen die Bereiche Technik, Betrieb und Produktion ausgebaut werden.

An der Finanzierungsrunde unter der Leitung von Vy Capital und Sequoia Capital waren Valor Equity Partners, Founders Funbd, 8CV, Craft Ventures und DFJ Growth als Investoren beteiligt, geht aus der Mitteilung von TBC hervor. Die neu eingefahrenen 675 Millionen Dollar will TBC dazu verwenden, um mehr Mitarbeiter einstellen zu können. Dadurch sollen die Bereiche Technik, Betrieb und Produktion deutlich ausgebaut werden. Zusätzlich will TBC das bestehende Tunnelprojekt "Vegas Loop" unter Las Vegas im US-Bundessaat Nevada erweitern und neue Projekte aufbauen. Welche Projekte das sein sollen, lässt TBC zunächst offen. Ankündigungen gab es hierzu bisher keine.

Auch die Kerntechnik des Unternehmens, die Tunnelbohrmaschine Prufrock, soll durch die Finanzspritze mehr Geld für Forschung und Entwicklung erhalten. TBC verspricht sich davon eine Beschleunigung der Weiterentwicklung. Von dem Geld sollen auch weitere, nicht näher genannte Produktentwicklungen profitieren.

Aufbau von "Las Vegas"-Loop

TBC hatte im Juni 2021 eine unterirdische Tunnelstrecke in Las Vegas mit einer Länge von rund 1,3 Kilometer in Betrieb genommen. Der Tunnel mit drei Stationen verbindet die Messehallen des Las Vegas Convention Centers (LVCC) miteinander. Hier entstehen zusätzliche Haltestellen für Hotels.

Zur weiteren Entlastung des Stadtverkehrs in Las Vegas will TBC ein umfangreiches Doppelschleifen-Tunnelsystem für den Personentransport aufbauen. TBC gab im Oktober 2021 bekannt, dass die Finanzierung dieses Projekts komplett privat erfolgen werde und keine öffentlichen Gelder dafür in Anspruch genommen werden sollen. TBC soll für die unterirdische Landnutzung im Gegenzug dem Landkreis vierteljährlich eine Franchise-Gebühr zahlen, die sich am erzielten Bruttoumsatz orientiert. Offenbar fließt nun ein Teil des Geldes aus der aktuellen Finanzierungsrunde als private Finanzierung in das "Vegas Loop"-Projekt.

Um schneller als mit bisheriger Technik Tunnel bohren zu können, hat TBC mit Prufrock eine eigene Tunnelbohrmaschine entwickelt, die mittlerweile in einer zweiten Generation vorliegt. Sie soll nach Unternehmensangaben pro Woche rund 1,6 Kilometer Tunnelstrecke schaffen können. TBC rechnet vor, dass bei einer Produktion einer Prufrock-2-Maschine pro Monat, mit diesen Maschinen etwa 960 Kilometer Tunnel jährlich fertiggestellt werden könnten. Mit der nächsten Generation, der Prufrock-3 soll die Tunnelbaugeschwindigkeit nochmals gesteigert werden: Sie soll dann etwa 11 Tunnelkilometer pro Tag erreichen.

