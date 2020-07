Elon Musks Tunnelbauwettbewerb: Wer kann eine Schnecke schlagen?

Das Tunnelbauunternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, The Boring Company, hat einen internationalen Wettbewerb zum schnellen Tunnelbau ausgelobt. Unter dem Motto "Not-A-Boring Competition" können Teams im Frühjahr 2021 ihre Tunnelbaufähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei sollen Teams von Universitäten, Unternehmen und Hobby-Tunnelbohrern neue Techniken entwickeln und zur Schau stellen, mit denen möglichst schnell ein 30 Meter langer Tunnel mit einem Durchmesser von einem halben Meter gebaut werden kann. Dabei gilt es, schneller voranzukommen, als eine Schnecke kriechen kann.

"Can you beat the snail?" fragt The Boring Company und das dürfte beim Tunnelbohren gar nicht so einfach sein. Denn immerhin legt die gemeine Weinbergschnecke eine rasante Geschwindigkeit von rund 3 Metern pro Stunde zurück. Der Rekord beim Tunnelbauen von 2009 liegt dagegen bei 2,33 Meter pro Stunde und liegt damit deutlich darunter. Die Boring Company legt jedoch einen anderen Maßstab an: Sie geht in ihren FAQ davon aus, dass "eine Schnecke effektiv 14-mal schneller als eine Tunnelbohrmaschine für weichen Untergrund" ist. Offensichtlich ist dabei der Ausbau des Tunnels gleich mit inbegriffen.

Gewinnen sollen Teams in verschiedenen Kategorien: Teams die den Tunnel am schnellsten fertigstellen, den Tunnel am schnellsten mit einer Fahrbahn vollenden oder am präzisesten den vorgegebenen Zielpunkt erreichen. Durch den Tunnel mit Fahrbahn soll dann ein ferngesteuertes Tesla-Modellauto durchflitzen.

Kostengünstige Tunnel für Hyperloop

Der Hintergrund des Wettbewerbs liegt auf der Hand: The Boring Company will für Elon Musks ambitioniertes Hyperloop-Projekt möglichst schnell Tunnel bohren können. Das muss mit möglichst hohem Tempo erfolgen, um Kosten gering zu halten. Nur so kann ein aufwändiges Hyperloop-Netz wirtschaftlich aufgebaut werden.

Bisher sollen die Kosten für eine Meile Tunnelbau bei rund einer Milliarde US-Dollar liegen, schreibt The Boring Company in ihren FAQ weiter. Diese Kosten müssten aber um den Faktor zehn sinken. Dazu wurde zwar bereits der Tunneldurchmesser verringert, doch das reiche allein nicht aus. Wichtig sei es, die Tunnelbaumaschinen zu verbessern, damit diese effizienter und mit höherer Geschwindigkeit vorankommen. Auch sollen sie möglichst automatisch vor sich hin bohren, sodass weniger Menschen zum Bau eines Tunnels notwendig sind.

Höhere Produktivität

In den USA würden nach Angaben von The Boring Company keine Gelder in die Forschung und Entwicklung des Tunnelbaus gesteckt. Seit 50 Jahren sei die Produktivität dieses Bereichs nicht gestiegen, heißt es von The Boring Company weiter. Offensichtlich will das Elon Mus mit seiner Tunnelbaufirma und den ausgelobten Wettbewerb ändern. Das hat schon bei den Wettbewerben zur Hyperloop-Gondel zum Erfolg geführt. Wie hoch die Preisgelder für den Tunnelbauwettbewerb sind, ist derzeit nicht bekannt. Interessierte Gruppen können zunächst ihr Interesse über ein Formular bei der Boring Company anmelden.

(olb)