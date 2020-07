Embody: Herman Miller und Logitech verkaufen 1276-Euro-Stuhl für Gamer

Möbelhersteller und Büroausstatter Herman Miller will beim Gaming-Geschehen mitmischen und macht gemeinsame Sache mit Logitech. Eine angepasste Version des Bürostuhls Embody kommt als erstes Produkt aus dieser Kooperation in den Handel. Die Änderungen betreffen das eingesetzte Material an der Sitzfläche und die schwarz-blaue Farbgebung.

Viele Ergonomieeinstellungen

Anders als die meisten Gaming-Stühle ist der Embody keinem weitgehend starren Schalensitz aus einem Rennauto nachempfunden. Stattdessen gibt's eine der Wirbelsäule angepasste Rückenlehne, die ein oft anzutreffendes Lumbalkissen überflüssig macht. Hinter dem "Embody Tilt" verbirgt sich offenbar eine Synchronmechanik mit zwei Federn: Sie lassen sich an das eigene Körpergewicht anpassen und ermöglichen Spiel in der Rückenlehne. Letztere können Nutzer in der Höhe verstellen, die Sitzfläche in der Tiefe. Vier Schichten Schaum und "kupferhaltige Partikel" sollen dem Spielergesäß eine wohlige Kühle verleihen.

Herman Miller und Logitech rufen für den neuaufgelegten Embody 1276 Euro auf. Damit ist er etwas günstiger als die bisherigen Standardversionen, die ab etwas mehr als 1400 Euro erhältlich sind – für Gaming-Zubehör eher unüblich. Andere Bürostühle mit Synchronmechanik sind bereits für 200 Euro und weniger zu haben. Der Versand soll Ende Juli 2020 beginnen. Käufer dürfen sich auf eine große Lieferung gefasst machen, da der Stuhl fertig montiert geliefert wird.

(mma)