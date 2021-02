Embracer kauft Borderlands-Studio Gearbox für bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar

Das schwedische Spieleunternehmen Embracer Group stockt sein Entwickler-Portfolio weiter auf. Mit Gearbox Entertainment gehört nun ein weiteres namhaftes Studio zu Embracer. Die Übernahme könnte insgesamt bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar (knapp 1,1 Milliarden Euro) kosten. 363 Millionen davon werden direkt überwiesen, der Rest ist an Performance-Ziele geknüpft.

Durch die Übernahme sind laut Gearbox keine Veränderungen an der Struktur des Entwicklerstudios zu erwarten. Gearbox wird demnach als eigener Geschäftsbereich unter der Führung von Randy Pitchford innerhalb der Embracer Group arbeiten. Eigenen Angaben zufolge hat Gearbox in Frisco und Quebec City insgesamt 550 Mitarbeiter.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Borderlands 3 (Quelle: Gearbox)

Embracers Entwicklerfamilie

"Gearbox gehört wohl zu den kreativsten und wertvollsten unabhängigen Entwicklerstudios der Welt, kommentierte Embracer-Gründer Lars Wingefors die Übernahme. Mit den Ressourcen des schwedischen Spieleunternehmens könne Gearbox in den kommenden Jahren weiter wachsen. Gearbox hat in den frühen 2000er-Jahren Erweiterungen und Portierungen von Half-Life entwickelt. Zuletzt war das Studio mit Sitz in Texas vor allem für Duke Nukem und die Borderlands-Spiele bekannt.

Neben Gearbox hat Embracer Group noch zwei weitere Unternehmen gekauft: das vor allem für Portierungen bekannte Studio Aspyr Media und den Mobile-Games-Entwickler Easybrain. Sie stoßen zum Entwicklerportfolio von Embracer, das in den vergangenen stark gewachsen ist. Zu Embracer gehören unter anderem bereits Koch Media und Coffee Stain Studios, die Entwickler von "Goat Simulator" und "Satisfactory".

Auch Volition ("Saints Row"), Warhorse Studios ("Kingdom Come: Deliverance"), 4A Games ("Metro") und das deutsche Studio Piranha Bytes ("Gothic") sind Teil von Embracer. Embracer selbst ist vielen Spiele-Fans vor allem unter seinem früheren Namen bekannt: Bis 2019 war das Unternehmen unter dem Namen THQ Nordic bekannt. Heute ist THQ Nordic eine Tochtergesellschaft innerhalb von Embracer Group.

(dahe)