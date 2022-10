Emotionen aus Licht: Die Bilder der Woche (KW 42)

Für eine gute Fotografie braucht es keine aufwendige Inszenierung, keine überladene Szenerie, Licht, Formen und Farben reichen aus, um den Betrachter zu faszinieren. So zum Beispiel bei unserem Bild des Tages vom Samstag: Fotograf Daniel Paul ist es bei seiner Aufnahme gelungen, die Emotionen vor Ort im Bild festzuhalten. Er schreibt dazu: "Das Bild ist entstanden in der Rub’ Al Khali (The Empty Quarter), einer Sandwüste, die sich von den Arabischen Emiraten nach Saudi Arabien und in den Jemen erstreckt. Es ist ein Platz, den ich persönlich sehr schätze wegen seiner Ruhe und Abgeschiedenheit, beides abzubilden war auch meine Motivation bei der Aufnahme. Ich lebe seit fast 20 Jahren in Dubai und ein Ausflug dorthin ist immer eine willkommene Abwechslung zum hektischen Treiben in der Stadt."

Auch das Tierporträt vom Sonntag ist eher schlicht fotografiert, lenkt dadurch aber nicht vom eigentlichen Motiv ab. Fotograf 'dibirk' war im Zoo unterwegs, um sein neues Telezoom zu testen. Als er den Maki sah, war er sofort von dessen Augen fasziniert, die auch im Foto ihre Wirkung nicht verfehlen.

Klaus-Peter Kubik war schon häufig mit seinen Architekturaufnahmen bei den Bildern des Tages vertreten. In diesem Sujet spielt das Licht eine besondere Rolle, sorgt es doch dafür, dass Strukturen betont und Regelmäßigkeiten hervorgehoben werden. Sein Bild besitzt keine Farben, dafür aber die unterschiedlichsten Schattierungen. So ist es entstanden: "Das Foto zeigt eine Treppenhausspirale in einem Hotel in Basel. Hier fasziniert insbesondere die Ausgestaltung des Treppenhauskerns mit einer aufwendigen Beleuchtung, die beim Blick nach oben eindrucksvoll zur Wirkung kommt. Das Foto wurde mit einer Olympus OM-D E-M1 und einem 7mm (14 mm KB-äquivalent) Objektiv aufgenommen."

Etwas genau entgegengesetztes erlebte Janina Witt im Urlaub am Gardasee. Hier brannte der Sonnenaufgang ein wahres Feuerwerk an Farben ab und sorgte für eine äußerst dramatische Szenerie. Das Lichtspektakel zog sie so in den Bann, dass sie beinahe das Fotografieren vergessen hätte.

Stefan Bock fotografierte zur blauen Stunde und profitierte dabei von der Leistungsfähigkeit moderner Kamerasensoren. So erlebte er die Situation: "Das Bild entstand an einem schönen Sommerabend im Wohn- und Handwerkerviertel Zaanse Schanz, unweit von Amsterdam. Die dortigen Bauten von 1850 sind sorgfältig saniert und werden auch heute noch zum Leben und Arbeiten genutzt. Auf dem Foto steht im Vordergrund die ehemalige Heuscheune, in der heute ein Bauernhof mit Käserei untergebracht ist. Im Hintergrund sieht man eine vom mehreren historischen Mühlen. Der Eintritt auf das Gelände ist frei."

(tho)