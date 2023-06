Ende für Mail-Plug-ins in macOS 14: Apple macht ernst

Mit macOS 14 alias Sonoma, das im Herbst erscheinen wird, dürften User von Plug-ins für Apple Mail wenig Freude haben: Apple setzt eine vor mehreren Jahren gemachte Ankündigung um, Legacy-Erweiterungen für seine E-Mail-Software abzuschalten. Stattdessen wird Apple Mail ab macOS 14 nur noch sogenannte Mail Extensions unterstützen. Diese sollen sicherer und kompatibler sein – auch zu kommenden Versionen des Betriebssystems. Das Problem: Sie bieten bei weitem nicht den bisherigen Funktionsumfang.

Erste Plug-ins schon beerdigt

Mitgeteilt, dass es Mail-Plug-ins in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird, hatte Apple bereits im Rahmen des Erscheinens von Big Sur (macOS 11). Mit Monterey (macOS 12) waren dann die Mail Extensions im System vorhanden. "Sie sind sehr restriktiv", meint etwa Michael Tsai, Entwickler des bekannten Spamfilters Spam Sieve. Er verwendet derzeit noch Plug-ins, will aber künftig mit Mail Extensions "zurechtkommen", wie er gegenüber Mac & i sagte. Viele andere Plug-ins seien darüber allerdings "komplett unmöglich".

Eines davon ist die beliebte Mail-Management-Werkzeugsammlung MailSuite mit verschiedenen Add-ons wie MailTags oder Mail Act-On. Anbieter SmallCubed gab bereits an, dass man Sonoma nicht untersützen werde. "Sonoma wird später im Herbst ohne Unterstützung für Mail-Plugins veröffentlicht werden. Apple hat die Möglichkeit, jedes Mail-Plugin in macOS 14 zu laden, dauerhaft deaktiviert", so die Firma. Es ist ihr demnach unmöglich, die Funktionen als Mail-Extension nachzubauen.

Mail-Plug-ins waren wie eine WG

In einer Mitteilung an ihre User macht SmallCubed dies plastisch deutlich: Mail-Plug-ins hätten Entwickler "wie einen Mitbewohner" in die "WG" Mail eingeladen. "Sie konnten sich wie zu Hause fühlen, das Aussehen und die Bedienung verändern, einige ihrer eigenen Sachen hinzufügen und die Möbel umstellen." Mail Extensions hingegen seien ganz anders: "Sie bitten den Entwickler, an der Tür zu warten und auf spezifische Anfragen von Mail zu reagieren."

SmallCubed will deshalb seine Energie auf eine komplett eigene E-Mail-App namens MailMaven legen, eine Art MailSuite in Groß. Aktuell ist sie noch nicht öffentlich freigegeben, es gibt aber eine Warteliste. Tsai kritisiert, dass Apple bislang kein wirklich offenes Ohr für die Entwickler hatte. "Nicht wirklich", teilte er gegenüber Mac & i auf eine entsprechende Frage mit. "Die haben die Extension-API seit Monterey nicht verändert". SpamSieve kann als Mail-Extension allerdings glücklicherweise umgebaut werden, greift aber auch weniger in Apple Mail ein. Wie es mit anderen Plug-ins wie HoudahSpot oder DEVONthink weitergeht, ist noch unklar.

