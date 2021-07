Endlich Sommer! Die Bilder der Woche (KW 26)

Der Klatschmohn ist ein sicherer Anzeiger dafür, dass der Sommer begonnen hat. Er steht nicht nur in heimischen Gärten, sondern ist auch auf Wiesen und Felden weit verbreitet. Schaut man sich in der Galerie der c’t Fotografie um, so scheint gerade diese Blume viele Fotografen zu inspirieren wie etwa im Bild des Tages vom vergangenen Samstag. Einsam nennt Fotograf ‚bild0815‘ seine Aufnahme und zugleich steht die imposant rote Blüte hier auch im Mittelpunkt, etwa wie ein Künstler auf der Bühne.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW26) (7 Bilder) Galeriemitglied „Bild0815“ hat seinem Foto den Titel Einsam gegeben. Ich würde noch hinzufügen: „…und trotzdem im Mittelpunkt“. Das erinnert an eine Künstlerin oder einen Künstler, der alleine auf einer Bühne im Rampenlicht steht. ‚vicia-faba‘ schreibt dazu in den Kommentaren: In der Natur ist niemand allein, da leisten Grashalme Gesellschaft, eine Biene kommt vorbei, im Gegensatz zu Menschengesellschaften, die für den Einzelnen schmerzhaft einsam sein können.

Nikon D750 | 300 mm | ISO 280 | f/5.6 | 1/1000 s

(Bild: Bild0815 )

Lena-13 haben die verschiedenen Wachstumsphasen des Mohns – Knospe, Blüte, Samenkapsel – zu einem Triptychon animiert, das trotz seiner klassischen Inszenierung eine besondere Atmosphäre ausstrahlt. Ein Stillleben zum Schmunzeln hat Galeriefotograf ‚Ramin‘ arrangiert und nennt es mit einem Augenzwinkern Einmal ausfegen im Frühsommer. Wie farbenfroh der Sommer sein kann, stellt ‚Daborius‘ mit seiner Aufnahme Gartenblume unter Beweis und erzeugt beim Betrachter unweigerlich gute Laune.

Zum Sommer gehört auch, dass zahlreiche Vögel ihre Brut aufziehen. Welche akrobatische Leistung diese Aufgabe den „gefiederten Freunden“ abverlangt, demonstriert der Schuss von Jörg Franzen, der einen Star dabei im Bild festhielt, wie er dem Jungvogel einen Käfer „per Luftpost“ überreicht. Neben Sommergeschichten finden Sie in unserer Wochenschau auch noch Porträtaufnahmen, die zum Verweilen einladen und die Fantasie des Betrachters anregen. Viel Spaß beim Stöbern.

(pen)