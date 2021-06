Endlich was mit Holz – die Make Projects Holz-Challenge startet

Wir beim Make Magazin haben ein großes Faible für Holzarbeit und starten darum die Holz-Challenge auf Make Projects. Es gibt nur eine einzige Vorgabe: Ihr müsst mit Holz arbeiten. Was ihr baut, ob groß oder klein, ob aufwendig oder simpel, ob mit Handwerkzeug oder Maschine ist völlig egal. Natürlich könnt ihr auch kluge CNC-Geräte wie Lasercutter und Fräse zum Einsatz bringen.

Wenn ihr bei diesen sonnigen Temperaturen in der Werkstatt schwitzt, an der Drehbank sitzt, eure Beitel schärft und eure Steckverbindungstechniken optimiert: Dokumentiert einfach nebenbei euer Projekt mit Fotos auf Make Projects. Erklärt, welches Material ihr benutzt habt, wie ihr an das Projekt herangegangen seid und auf welche Herausforderungen ihr gestoßen seid. Teilt auch euer okkultes Geheimwissen: Spielt die Wuchsrichtung des Holzes bei eurem Projekt eine Rolle? Könnt ihr Holz schleifen, ohne niesen zu müssen? Könnt ihr den perfekten rechten Winkel ohne Messgerät aufzeichnen? Wir wollen es wissen. Einen Haufen Inspiration und einsteigertaugliche Techniken findet ihr übrigens in unserem Sonderheft "Loslegen mit Holz" aus dem letzten Jahr.

Gewinnt einen Baumarkt-Gutschein

Zu Gewinnen gibt es bei der Holz-Challenge übrigens einen 300€-Baumarkt-Gutschein für den ersten Platz und ein Make-Miniabo Plus für den zweiten und dritten. Wie immer schauen wir auf die Kriterien Nachbaubarkeit, Awesomeness und Preis-Leistungs-Verhältnis. (Und ja, wir wissen, dass man Holz zur Zeit mit Gold aufwiegen kann...) Die Deadline ist der 1. August 2021 um 23:59 Uhr. Das Projekt wird erst ab diesem Zeitpunkt bewertet.

(rehu)