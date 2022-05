Endlich wieder Festival: Hunderte Highlights warten beim CloudLand 2022

Alle wichtigen Cloud-nativen Trends rund um "Container- & Cloud-Technologien", "Microservices & Domain-driven Design", "DevOps & Methodik" und "CI/CD & Automatisierung" treffen beim CloudLand 2022 auf Fun, Entertainment und Festival-Feeling – vom 29. Juni bis 2. Juli im familienfreundlichen Ambiente des Freizeitparks Phantasialand bei Brühl. Das von der Community für die Community organisierte Cloud Native Festival verspricht über die vier Tage hinweg ein vollgepacktes buntes Programm mit hunderten Highlights.

Anfassen, erleben, mitmachen

Fachvorträge, Workshops und Anwenderberichte aus der Praxis zu den vier großen Cloud-native-Themenbereichen dürfen bei der Premiere des CloudLand 2022 natürlich nicht fehlen, sie sind aber eingebettet in zahlreiche von der Community organisierte interaktive Programmelemente wie Barcamps, ein Innovation Lab und Mini-Konferenzen der beteiligten User Groups, Meet-ups und Software-Development-Gruppen. Nach dem Motto "anfassen, erleben, mitmachen" dürfen und sollen sich Festivalbesucher aktiv einbringen und mitgestalten.

Im Innovation Lab, das Ausstellungs- und Spielfläche zugleich ist, warten innovative Cloud-native-Projekte, die die reale mit der virtuellen Welt verbinden, darauf entdeckt zu werden. Der humanoide Roboter pib erwacht aus dem 3D-Drucker zum Leben, Deepfakes in Echtzeit und Social-Media-Kommentare aus der "Shitposting AI" machen die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz live erlebbar. Spielerisch geht es bei "Blobby VR" zu – einem Multiplayer-Volleyball-Game über die Cloud.

Der Weg in die Cloud: Einblicke in die Unternehmenspraxis

Wer sich hingegen für die Umsetzung Cloud-nativer-Projekte in der Unternehmenspraxis interessiert, dem liefern die Cloud Native Customer Stories wertvolle Einblicke. Vertreter von Firmen wie der Allianz, der Deutschen Bahn, REWE Digital, MediaMarkt Saturn, Datev, Fraunhofer IESE oder der Bundesagentur für Arbeit berichten im Detail über ihren Weg in die Cloud und welche Herausforderungen sie dabei meistern mussten – sowohl bei der Technik wie auch bei den ebenso wichtigen Change-Prozessen in der Organisation und dem Mindset der Mitarbeitenden. So berichtet unter anderen Annegret Junker, wie die Allianz AG streng nach dem Credo "#HappyDevelopers" und mit viel, viel Arbeit, Reden sowie organisatorischen Anpassungen den Weg in die Cloud gemeistert hat. Wie hingegen ein vollautomatisiertes Canary-Roll-out den Deployment-Verantwortlichen bei MediaMarkt Saturn Technology zu einem entspannteren Wochenende verholfen hat, verrät Florian Heubeck in seiner Antwort auf der Frage: Deployments am Freitag?

Geek Night Talks, Unconference JSpirit, Summer-Night

Damit aber neben den ernsten Business-Themen Spaß und Vergnügen nicht zu kurz kommen, bietet das CloudLand-Festival ein buntes Rahmen- und Abendprogramm. Bei den Geek-Night-Talks der Java User Group Oberland etwa ist beim KI-gesteuerten Powerpoint Karaoke Improvisationstalent gefragt. Wer trinkfest ist und sich gerne duelliert, ist bei den "Beer Wars" und dem "Cloud Connected Breath Analyser" willkommen. Um hochprozentiges geht es außerdem bei der Unconference JSpirit, die ihre diesjährige Summer Edition auf das Cloud Native Festival im Phantasialand verlegt hat. Zum krönenden Ausklang am Freitagabend erwartet Teilnehmende schließlich noch die CloudLand Summer-Night mit Musik und Entertainment. Wer dazwischen Entspannung sucht, sollte sich dem morgentlichen Cloud-Yoga hingeben oder bei einer Zen-Meditation mit Zen-Lehrer und Zenmönch Peter Hollerith sein inneres Gleichgewicht zurückgewinnen.

Frühbuchertickets noch bis 19. Mai

Tickets für die Teilnahme am CloudLand-Festival sind ab sofort über die Website zu buchen – wer schnell genug ist, kann noch bis zum 19. Mai vom vergünstigen Frühbucherpreis profitieren. Ein Ticket für das komplette Festival kostet so lange noch 1050 Euro, später dann 1400 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Einzeltickets für die jeweiligen Thementage lassen sich für 300 Euro (später 400 Euro) buchen. Für Übernachtungen direkt im Phantasialand haben die Organisatoren ein Kontingent von Zimmern im Hotel Ling Bao reserviert, das sowohl Einzel- wie auch familientaugliche Zimmer bietet. Hier empfiehlt sich jedoch frühzeitige Buchung, da die Zahl der Zimmer begrenzt ist.

Wer über die weiteren Programmhighlights auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte regelmäßig auf der Event-Website vorbeischauen oder dem CloudLand-Team auf Twitter folgen.

