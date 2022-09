Energiekrise: Gasspeicher zu 89 Prozent gefüllt, Lage weiter angespannt

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher liegt inzwischen bei fast 89 Prozent, auch der Speicher Rehden ist jetzt zu knapp 75 Prozent gefüllt. Das teilte die Bundesnetzagentur mit. Die Befüllung läuft damit weiterhin deutlich schneller, als geplant, ein Füllstand von 85 Prozent sollte eigentlich am 1. Oktober, 95 Prozent am 1. November erreicht werden. Die Lage ist trotzdem weiter angepasst, eine Verschlechterung der Situation könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Bundesnetzagentur in ihrem jüngsten Lagebericht.

Außerdem stünden im September noch zahlreiche Wartungsarbeiten an der Gasinfrastruktur an, unter anderem in Belgien und Norwegen. Für die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik seien die aber nicht relevant. Weiterhin gibt es auch Wartungsarbeiten am Speicher Rehden, heißt es noch. Bis zum 24. September werde dort deswegen weder ein- noch ausgespeichert.

Schon bald unabhängig von Russland

Die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wurde von Russland weiterhin nicht wieder aufgenommen, angeblich wegen Mängeln in der Verdichterstation Potovaya. Seit Anfang September werden wohl auch deshalb insgesamt weniger als 3 TWh pro Tag importiert, noch im Juli waren es dagegen fast 4 TWh pro Tag. Zuletzt kam etwas mehr Gas aus Belgien und den Niederlanden, als aus Norwegen. In den Vormonaten waren es dagegen immer etwas fast identische Liefermengen.

Die aktuellen Füllstände der deutschen Gasspeicher liegen derweil teilweise deutlich über den vergleichbaren Speicherständen in den Jahren 2015, 2017, 2018 und 2021. Während der Gasverbrauch der Industrie zuletzt deutlich zurückgegangen ist, lag der Gesamtverbrauch in den Monaten Juli und August wieder über den jeweiligen Vorjahreswerten.

Erst vergangene Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, dass Deutschland schon im Laufe des kommenden Jahres sein gesamtes benötigtes Erdgas unabhängig von Russland werde importieren können. Bereits zum Jahreswechsel sollen die neuen Flüssiggas(LNG)-Terminals ihre Arbeit aufnehmen: "Wir sind dann in der Lage, all das Gas, das wir brauchen, unabhängig von Russland zu importieren", sagte Scholz. Er sei sehr stolz, dass Deutschland das in dieser kurzen Zeit geschafft habe. Das Land sei viel zu abhängig von Russland gewesen.

