Energiespar-GPU: Intel gründet neues Xe-Entwicklungsteam in Großbritannien

Intel gründet in Großbritannien ein neues Entwicklungsteam, das sich der (Weiter-)Entwicklung energiesparender Grafikarchitekturen widmet. Das geht aus einer Stellenausschreibung hervor, in der Intel angibt: "Wir bauen ein brandneues Team in Großbritannien auf, das sich ausschließlich auf erstklassige stromsparende GPU-Architekturen und -Designs konzentriert, um die nächste Generation des tragbaren Computings zu ermöglichen."

Das neue Team kommt in Intels Swindon-Niederlassung unter, das knapp 130 km westlich von Londons Stadtkern entfernt liegt. Den Standort dürfte die Firma strategisch gewählt haben, denn 130 Auto-Kilometer entfernt hat der GPU-Designer Imagination seine Niederlassung, weitere 85 Auto-Kilometer entfernt befindet sich ARMs Hauptsitz.

Standorte von Intel UK, ARM und Imagination. Alle drei Standorte liegen um London. (Bild: Google Maps)

ARM entwickelt nicht nur die gleichnamige CPU-Architektur, sondern auch Mali-GPUs. Sowohl ARMs Mali- als auch Imaginations PowerVR-GPUs sitzen primär in Systems-on-Chips (SoCs) für Smartphones und Tablets. Sollte Intel einige Ingenieurinnen und Ingenieure abwerben können, wäre das eine gute Basis für ein neues Team.

Xe-Grafik

Bislang entwirft Intel verschiedene Ableger der Xe-Architektur, darunter eine Low-Power-Version (Xe-LP) zur Integration in Prozessoren. Auf diese Basis soll das neue Team mit dem Namen "Xe Architecture and IP Engineering (XAE) Low Power Group" aufbauen. Sie ist Teil der bestehenden Gruppe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) unter der Leitung von Raja Koduri.

Welche Geräteklassen die XAE-Gruppe abdecken soll, ließ Intel auf Nachfrage offen. Ein Fokus auf Ultrabook-Prozessoren erscheint wahrscheinlich.

(mma)