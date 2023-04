Fachkräfte: Versorger Lichtblick übernimmt Handwerker-Plattform Installion

Der Energieversorger Lichtblick hat das Start-up Installion übernommen, das eine deutschlandweite Vermittlungsplattform für Handwerker betreibt, die Solarmodule, Batteriespeicher und Wallboxen installieren. Lichtblick nannte keinen Kaufpreis, laut Bericht des Handelsblatts wurde eine mittlere zweistellige Millionensumme gezahlt. "Ein leistungsfähiges Fachkräfte-Netzwerk ist der wichtigste strategische Baustein, damit wir die steigende Nachfrage nach Solaranlagen, Heimspeichern und Wallboxen decken können", sagte Lichtblick-Chef Constantin Eis.

Exklusivnutzung

Neben der Vermittlungsplattform hat Installion auch zwölf eigene Filialen mit Handwerkern aufgebaut, die Montageleistungen anbieten. Das 2019 gegründete Unternehmen hat laut Pressemitteilung 160 Beschäftigte. All das sichert sich Lichtblick nun exklusiv. "Außenstehende werden nicht mehr auf Installion zugreifen können", sagte Eis dem Handelsblatt.

Der Handwerker- und Technikermangel gilt als ein großer Hemmschuh für die Energiewende in Deutschland. Das vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) betriebene Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung kam 2022 in einer Studie zum Ergebnis, dass es für einen schnellen Ausbau der Solar- und Windenergie in Deutschland an rund 216.000 Fachkräften in den relevanten Berufsfeldern fehle. Am größten sei die Knappheit demnach in der Bauelektrik, die ein "Nadelöhr der Energiewende" darstelle. Hier fehlten knapp 17.000 Fachleute. Im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik seien es rund 14.000 Leute, worauf Informatik-Expertinnen und -Experten mit einem Mangel von rund 13.600 Fachkräften folgten.

(axk)