Enlassungen bei Mozilla beeinträchtigen wohl nicht die Rust-Entwicklung

Die erneuten Entlassungen bei der Mozilla Corporation haben wohl keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Programmiersprache Rust. So versichern die Entwickler in ihrem Twitter-Kanal, dass das Rust-Projekt nicht in existenzieller Gefahr sei. In den kommenden Wochen wollen sie sich darüber hinaus ausführlicher in ihrem Blog dazu äußern.

Konzentration "auf Produkte" und "Wirtschaftlichkeit"

Die Ankündigung zu den Entlassungen in der letzten Woche hatte Spekulationen zur Folge, dass die Teams für Threat Management, Mixed Reality, die Dokumentation und Rust von den Entlassungen massiv betroffen seien. Das Unternehmen hatte sich zu Einzelheiten der Maßnahmen aber nicht geäußert.

Mozilla hatte bereits im Januar angekündigt, rund 70 Mitarbeiter entlassen zu wollen. Das Unternehmen plagen sinkende Einnahmen, die zu einem substanziellen Teil aus Verträgen mit Suchmaschinen stammen, die im Browser voreingestellt sind. Die Mozilla Corporation ist abhängig vom Werbemarkt sowie dem Marktanteil bei Browsern – und hier vor allem von Google, ihrem mächtigsten Konkurrenten auf dem Browsermarkt.

Ebenfalls eingangs des Jahres hatte Nicholas D. Matsakis, Mitglied des Kernentwicklerteams, die Idee einer eigenen Foundation für die Sprache in den Raum geworfen. Damit verbunden wurde die Chance gesehen, Rusts Unabhängigkeit von Mozilla klarer zu machen und auch andere Unternehmen zu einem größeren Investment einzuladen.

Was ist Rust?

Rust gehört zu den noch jungen Programmiersprachen, denen allenthalben eine vielversprechende Zukunft bescheinigt wird. Die bei Mozilla entstandene Sprache wird mittlerweile nicht mehr nur beim Browserexperten eingesetzt, auch Microsoft hatte sich zuletzt als Nutzer von Rust bekannt. Als erstes Referenzprojekt gilt aber die Browser-Rendering-Engine Servo, die von Mozilla komplett mit Rust entwickelt worden war und mittlerweile im Firefox-Browser gelandet ist, genauso wie etliche weitere in Rust geschriebene Komponenten.

Happy Birthday, Rust! Die Programmiersprache wird fünf Jahre jung Vor fünf Jahren erreichte der C/C++-Herausforderer Rust die Version 1.0. Zum Jubiläum ein Überblick zur Entwicklung von Rust. Lesen Sie die Glückwünsche der Redaktion von heise Developer.

Trotz syntaktischer Ähnlichkeiten mit C beziehungsweise C++ gibt es semantische Unterschiede. Rust verwendet auch funktionale Ansätze und besitzt wie Googles Go von Haus aus Konzepte zur nebenläufigen Programmierung. Außerdem soll die Programmiersprache mehr Sicherheit als beispielsweise C++ bieten, indem sie Programmierfehler, die zu Schwachstellen durch Speicherzugriffsfehler und Pufferüberläufe führen durch ein eigenes Typsystem vermeiden will.

(ane)