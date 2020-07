Entdeckungen - Die Bilder der Woche (KW 30)

Bilder entstehen im Kopf. Das gilt für den Fotografen im Prozess der Entstehung genauso wie beim Betrachter, wenn er mit dem Foto konfrontiert wird. Indem sich jedes Objekt auf vielfältigste Weise ablichten lässt, erzeugt es unterschiedlichste Stimmungen und provoziert ganz eigene Interpretationen. Das beweisen uns die Galeriefotografen in dieser Woche mit ihren Fotos.

So beispielsweise erinnern die feinen roten Härchen einer Kaktusblüte an einen strubbeligen Rotschopf. Wer denkt da nicht sofort an den Pumuckl, die wohl berühmteste rothaarige Trickfigur aus dem deutschen Fernsehen. So schaffte es Klicker3D, die Gedanken des Betrachters in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (Kw 30) (7 Bilder) Auf die Spitze getrieben Die eigenwillig spitze Dachkonstruktion am Eingang vom Glaspalast in Sindelfingen fotografierte Wolfgang Fritz in der Blauen Stunde. "Da der Glaspalast immer wieder mal in den Schlagzeilen wegen undicht gewordener Dächer erwähnt wurde, kam mir der Titel Auf die Spitze getrieben in den Sinn." schreibt Wolfgang Fritz zur Idee des doppeldeutigen Namens seines Bildes.

(Bild: Wolfgang Fritz alias fritzbits )

Ganz konkrete Vorstellungen von seinem Bild hatte auch Oliver C. Noch bevor er auf den Auslöser drückte, komponierte er sein Bild in Gedanken. Den Ausdruck von Größe und Weite des alten Gemäuers vermittelte er durch die Wahl von Perspektive und Standort.

Mit der Aufnahme "Am Atlantik" transportiert Uschi Hermann ihre eigene Stimmung. Winzig klein wirkt der Mensch inmitten der Naturgewalt sich auftürmender Wellen vor dunklen Felsen. Das düstere Licht wirkt bedrückend. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte spiegelt dieses Foto eine Hilflosigkeit wider, die auch den Betrachter erreicht.

Alle Bilder der Woche sehen Sie in unserer Bilderstrecke. Lassen Sie sich überraschen von den Eindrücken und lassen Sie die Stimmungen auf sich wirken.

(ilk)