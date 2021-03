Enterprise Java: Eclipse Jetty 11 ist reif für Jakarta EE 9

Die Eclipse Foundation hat durch ihren Executive Director Mike Milinkovich die Version 11 von Jetty angekündigt. Eclipse Jetty ist ein schon 1995 gestarteter Webserver und Servlet Container, der seit 2009 unter dem Dach der Open-Source-Organisation betrieben wird. Das Besondere am neuen Release ist, dass Jetty nun kompatibel ist mit der Jakarta-Servlet-v5.0-Spezifikation und hierfür auch die Zertifizierung erhalten hat.

Diese aktuelle Version der Servlet-Spezifikation erschien im November als Teil von Jakarta EE 9 und verwendet demzufolge auch den jakarta.*-Namespace. Die Umstellung auf den neuen Namespace musste erfolgen, nachdem Oracle die Java-EE-Entwicklung in die Eclipse Foundation eingebracht hatte, die neue Community aber nicht den Namensraum javax.* in den Sourcen verwenden durfte. Deswegen lag der Schwerpunkt bei Jakarta EE 9 auf der Umbenennung, neue Features sind erst mit Version 10 zu erwarten.

Enterprise Java bei Eclipse

Jakarta EE umfasst etliche Spezifikationen, die für die Entwicklung von Enterprise-Java-Anwendungen benötigt werden. In den letzten Jahren spielte von technischer Seite die Unterstützung von Cloud-Technologien die größte Rolle in der Kommunikation und unter den Wünschen der Anwender. Zu jeder Spezifikationsversion gehört wie schon bei Java EE ein Technology Compatibility Kit (TCK). Jakarta EE ist nicht das einzige große Java-Projekt, das in den letzten Jahren in der Eclipse Foundation aufgeschlagen ist. Mit Eclipse MicroProfile entstand schon vorher eine auf die Microservices-Entwicklung ausgerichtete Spezifikation, und erst diese Woche ist das AdoptOpenJDK-Projekt zur Bereitstellung von kostenlosen Java-Laufzeitumgebungen als Eclipse Adoptium offiziell in der Organisation gelandet.

Der Jetty-Server kommt bei etlichen großen oder bekannten Softwareprojekten zum Einsatz, Milinkovich nennt hier stellvertretend für viele andere: Apache Hadoop, Apache Maven, Google App Engine, die Streaming-API von Twitter, Zimbra und die Eclipse IDE.

Weitere Informationen finden sich in Milinkovichs Blog-Beitrag. Über die Projekt-Website lässt sich der Webserver auch herunterladen.

(ane)