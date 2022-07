Enterprise-Java: Microsoft engagiert sich in Eclipse-Arbeitsgruppe zu Jakarta EE

Microsoft ist neuerdings Mitglied der Arbeitsgruppen für Jakarta EE und MicroProfile bei der Eclipse Foundation. Erklärtes Ziel der Redmonder ist, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Enterprise-Java-Techniken zu beteiligen. In der Jakarta EE Working Group ist das Unternehmen von jetzt an wie Red Hat als Enterprise Member in der zweithöchsten Mitgliedergruppe vertreten. Strategic Member sind Fujitsu, IBM, Oracle, Payara und Tomitribe. Die MicroProfile-Arbeitsgruppe umfasst mit dem Beitritt 15 Mitglieder, zu denen Red Hat, Oracle, IBM und Lightbend gehören.

Dass Microsoft sich für Java engagiert, wäre vor zwanzig Jahren einer Sensation gleichgekommen, aber auf seiner Cloud-Plattform Azure hat das Unternehmen zahlreiche Java-Angebote im Portfolio. Seit einigen Jahren beteiligt es sich in anderen Bereichen an der Entwicklung der Programmiersprache und des zugehörigen Ökosystems. Microsoft ist 2019 der OpenJDK-Community beigetreten und im Frühjahr 2021 hat es einen eigen Build des OpenJDK vorgestellt.

Zahlreiche Azure-Dienste setzen auf Java. (Bild: Microsoft)

Jakarta und Eclipse

2016 trat Microsoft als Mitglied in die Eclipse Foundation ein, die für Jakarta EE und MicroProfile verantwortlich ist. Der Weg von Enterprise-Java zur Foundation war steinig. Nachdem immer mehr Unternehmen mit Oracles Kurs unzufrieden waren, hatte das Unternehmen 2017 angekündigt, die Weiterentwicklung an die Eclipse Foundation zu übergeben. Im Zuge der Umgestaltung wechselte der Name von Java EE zu Jakarta EE. Seit April 2018 hat die Eclipse Foundation offiziell das Ruder in der Hand.

Danach fand eine Generalsanierung statt. 2019 erschien Jakarta EE 8 ohne neue APIs, dafür als vollständig herstellerneutrale Version. Die Folgeversion Jakarta EE 9 setzte vor allem auf Aufräumarbeiten und entfernte überflüssige Module. Deutlich mehr Neuerungen wird Jakarta EE 10 bringen: Der Release-Plan spricht vom ersten Major Release seit der Namensänderung. Ursprünglich war die Veröffentlichung für Ende Juni 2022 vorgesehen, und die Release-Feier fand bereits am 28. Juni statt. Die Verantwortlichen haben den Termin aber um ein paar Wochen verschoben, das offizielle Release steht noch bevor.

Microservices und Container mit MicroProfile

MicroProfile ist eine Teilmenge von Enterprise Java, die unter anderem Red Hat, IBM, Payara und Tomitribe im Juni 2016 mit dem Blick auf Microservices und containerisierte Anwendungen ins Leben gerufen hatten. Die Spezifikation setzt auf einen minimalen Basis-Stack, den Entwicklerinnen und Entwickler erweitern können und der lediglich JAX-RS (Java API for RESTful Web Services), JSON-P und CDI (Contexts and Dependency Injection) enthält. Nach dem Release der ersten Hauptversion fand das Projekt im Dezember 2016 unter dem Dach der Eclipse Foundation Heimat.

Weitere Details lassen sich dem Microsoft-Blog entnehmen. Eine Übersicht über die Projekte mit Jakarta EE und MicroProfile auf Microsoft Azure findet sich in der Dokumentation zu der Cloud-Plattform.

(rme)