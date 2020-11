Enterprise Search: Apache Lucene und Solr in Version 8.7 veröffentlicht

Die Apache-Projekte Lucene und Solr sind nun in Version 8.7.0 verfügbar. Während das Update der Java-Bibliothek Lucene Core vor allem mit erweiterten Kompressionsfunktionen für Stored Fields aufwartet, finden sich im Enterprise-Suchserver Solr sowohl Leistungsverbesserungen für den ExportWriter wie auch die ersten Ansätze für eine neue sogenannte Circuit-Breaker-Infrastruktur, die Schalter beziehungsweise Unterbrecher für ein effizienteres Handling von Indizierungs- und Suchanfragen erlauben soll.

Bessere Kompression

Die Java-Bibliothek Lucene Core stellt als Basis des gleichnamigen Projekts Indizierungs- und Suchfunktionen für den Open-Source-Suchserver Solr zur Verfügung. Zu den nennenswerten Neuerungen in Version 8.7 zählt die verbesserte Komprimierung für Stored Fields. Treten dokumentübergreifend in Textdateien größere Redundanzen auf, können die Stored Fields nun auf Wörterbücher zurückgreifen, um die Kompressionsrate zu verbessern. Das soll gleichermaßen gut in den beiden Modi BEST_SPEED und BEST_COMPRESSION funktionieren.

Der Enterprise-Suchserver Solr steuert in Version 8.7 verbesserte Leistung beim Abrufen, Sortieren und Ausschreiben von Dokumenten in ExportWriter bei. Um die bisher sequenziell ausgeführten Sortier-/Rückhol- und Schreiboperationen mit dem Handler /export zu parallelisieren, kommt Double Buffering zum Einsatz. Dabei wird ein gepufferter Stapel ausgeschrieben, der fertig sortiert und abgerufen ist, während der andere Stapel in einem Hintergrund-Thread vorbereitet wird. Sind beide fertig, werden die Puffer vertauscht.

Effizienteres Verarbeiten von Anfragen

Eine neue Circuit-Breaker-Infrastruktur soll darüber hinaus die Verarbeitung von Indizierungs- und Suchanfragen optimieren. Ein JVM-speicherbasierter Schalter beispielsweise überwacht künftig eingehende Suchanfragen und lehnt sie mit der Fehlermeldung SERVICE_TOO_BUSY ab, sobald ein festgelegter Schwellenwert überschritten wird. Auf diese Weise lässt sich mehr Spielraum für bereits laufende Indexierungs- und Suchanfragen schaffen.

Weitere Details lassen sich den offiziellen Ankündigungen von Apache Lucene und Solr entnehmen. Eine vollständige Liste der Neuerungen und Änderungen wie einige als deprecated (überholt) erklärte Features, die vermutlich in Solr 9 verschwinden, findet sich in den Release Notes für die Bibliothek und den Suchserver.

(map)