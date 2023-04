Entlassungen: Red Hat will vier Prozent der Stellen streichen

Der zu IBM gehörige Linux-Spezialist Red Hat will ungefähr 4 Prozent seiner Angestellten entlassen. Das geht aus US-Berichten unter anderem vom Lokalmedium WRAL hervor, dem eine Mail des Red-Hat-Chefs Matt Hicks an die Belegschaft zugespielt wurde. Red Hat hat eigenen Angaben nach derzeit noch 19.000 Angestellte weltweit, etwas über 2000 davon im Hauptquartier in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

Allerdings sollen manche Bereiche von den Kürzungen ausgenommen sein: "Wir werden keine Stellen abbauen, die direkt an Kunden verkaufen oder unsere Produkte entwickeln", schrieb Hicks laut Bericht. Die Benachrichtigungen der Betroffenen läuft demnach bereits und solle bis zum Ende des zweiten Quartals dauern. Genaue Zahlen, wie viele Leute das Unternehmen verlassen müssen, sind nicht bekannt. Red Hat kommentierte den Sachverhalt nicht weiter.

Entlassungen auch bei IBM

Das Software-Unternehmen Red Hat gehört seit 2019 zu IBM, wofür der Softwareriese 34 Milliarden US-Dollar zahlte. IBM hatte seinerseits bereits Anfang des Jahres Entlassungen angekündigt, rund 3900 Jobs sollen wegfallen. US-Berichten nach habe das Unternehmen seit Ankündigung aber schon 5000 Stellen gestrichen.

Jobabbau im großen Stil findet derzeit bei fast allen Tech-Firmen statt. Tausende Menschen haben bereits ihre Arbeit verloren, das Portal Layoffs.fyi zählt allein für 2023 rund 174.000 Entlassungen. Manche Beobachter sehen in der Kündigungswelle aber auch ein Ergebnis des "Over-Hirings" der Techkonzerne. Die Firmen hätten nicht aus Bedarf angeheuert, sondern um der Konkurrenz die guten Kräfte vom Markt wegzufischen. Nun würden manche Leute im Überhang wieder freigesetzt.

(axk)