Entwickler-Cloud: Apple startet Abodienst für Xcode

Apples Xcode Cloud geht live: Der mit macOS 12 und Xcode 13 eingeführte Continous-Integration-Dienst verlässt die Betaphase und wird zum kostenpflichtigen Abodienst. Das gab Apple auf seinem Developer-Portal bekannt. Mindestvoraussetzung ist Xcode 13.4.1 und eine Mitgliedschaft im Entwicklerprogramm des iPhone-Produzenten.

Die Cloud hilft bei der Arbeit

Continous Integration (CI) beziehungsweise Continous Delivery (CD) helfen dank der Verlagerung bestimmter Aufgaben in die Cloud Developern bei der täglichen Arbeit. CI bezeichnet die Praxis, Quelltext mittels eines extra eingerichteten Servers nach jeder – gegebenenfalls auch nur kleinen – Änderung zu kompilieren und daran dann automatische Tests durchzuführen. Continues Delivery erzeugt wiederum ein Binary auf dem Server, das man dann auch gleich Betatestern zur Verfügung stellen kann – wozu Apple seine eigene Umgebung Testflight nutzt.

Die Xcode Cloud erlaubt dies nun alles auf Apples eigenen Servern. Nach der Testphase, die bereits im letzten Jahr begonnen hatte, wird er Dienst nun kommerziell. Dazu bietet Apple verschiedene Pakete an, die aktuell in US-Dollar bepreist werden. Sie beginnen bei 25 sogenannten Compute-Stunden im Monat, die aktuell kostenlos sind – dies gilt noch bis Dezember 2023, danach werden 15 Dollar im Monat fällig. Wer 100 Stunden braucht, zahlt 50 Dollar, 250 Stunden kosten 100 Dollar und 1000 Stunden 400 Dollar im Monat.

Konfigurieren und gleich nutzen

In der Praxis muss man zunächst einen Workflow konfigurieren. Anschließend kann der Account-Besitzer sich ein Stunden-Paket über den Account-Bereich in der Entwickler-App kaufen. Es ist auch möglich, auf größere Pakete zu wechseln, die dann sofort genutzt werden können. Kündigt man die Mitgliedschaft, läuft sie bis zum Ende des Monats weiter, danach wechselt man ins Gratis-Tier.

EIne Compute-Stunde berechnet Apple aus spezifischen in der Xcode Cloud durchgeführten vorgängen. Führt man fünf Tests mit jeweils 12 Minuten durch, ist etwa eine Stunde verbraucht. Xcode Cloud erlaubt das parallele Durchführen mehrerer Compute-Aufgaben. So kann an Code analysieren, archivieren oder kompilieren gleichzeitig durchführen lassen. Die verbrauchten Stunden sind über die Developer-App oder das App-Store-Connect-Portal einzusehen. Vor der Benutzung bietet sich an, Apples genaues Abrechnungsmodell mit den gewünschten Aufgaben abzugleichen, damit es keine bösen Überraschungen gibt.

