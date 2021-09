Entwickler enttäuscht: Beliebtes Schnittprogramm künftig nicht mehr im App Store

Ein weiterer renommierter Entwickler hat dem Mac App Store den Rücken gekehrt: Diesmal hat sich das Developer-Team Rogue Amoeba, seit vielen Jahren bekannt für seine macOS-Audioprogramme, von Apples Softwareladen für den Mac abgewandt. Wie die Programmierer in einem Blog-Eintrag schreiben, ist der Entscheidung eine mehrjährige Frustration vorausgegangen.

"Apple hört nicht auf Entwickler und Nutzer"

"Seit der Mac App Store 2011 eröffnet wurde, haben wir damit experimentiert. Doch trotz eines Jahrzehnts voller Feedback von unzähligen Entwicklern und Nutzern hat Apple nahezu keine Veränderungen vorgenommen und der Store bleibt von Problemen belastet." Hinzu komme, dass Apple eine restriktive Politik in Sachen Funktionsumfang fahre, die es verbiete, große Teile der Rogue-Amoeba-Software überhaupt im Mac App Store anzubieten. "Der [Laden] passt für uns einfach nicht", so Rogue-Amoeba-Gründer Paul Kafasis.

Als letzte App, die die Firma noch im Mac App Store hatte, wird nun das populäre Audioschnittprogramm Fission aus dem Angebot gestrichen. Künftig wird es nur noch direkt über die Website von Rogue Amoeba vertrieben, auch die Updates erfolgen nun direkt. Wer die Mac-App-Store-Version von Fission gekauft hat, muss jedoch nicht verzagen: Es gibt die Möglichkeit des Umstiegs. Wie schon bei Piezo, einer simplen Aufnahme-App von Rogue Amoeba, die ebenfalls aus dem Laden genommen wurde, werden App-Store-Käufer auf die Website-Version umgezogen. Dazu reicht es, die jüngste Fission-Version herunterzuladen und mit wenigen Klicks eine kostenlose Lizenz zu beziehen.

Umstieg leicht gemacht

Rogue Amoeba fordert seine Nutzer dazu auf, den Umstieg bald vorzunehmen. Das hat auch den Vorteil, dass man gleich die neue Version 2.7.1 von Fission erhält. Diese ist bereit für macOS 12 alias Monterey und fixt unter anderem einen nervigen Darstellungsfehler in früheren macOS-Versionen. Fission kostet als Neulizenz 35 US-Dollar. Im Paket mit Audio Hijack werden 84 Dollar fällig (jeweils inklusive Umsatzsteuer). Weiterhin verkauft Rogue Amoeba ein Paket mit Fission, Audio Hijack, Loopback und Farrago, das zusammen 209 Dollar kostet. Upgrades von Fission 1 kosten 18 Dollar.

Entwickler haben keine Lust mehr

Rogue Amoeba ist nur der jüngste Entwickler, der deutliche Kritik an Apples Vorgehen übt. Zuletzt hatte es eine Analyse von App Figures gegeben, die zeigte, dass das Interesse der Developer am Mac App Store deutlich nachlässt – auch, weil Apple sich kaum zu bewegen scheint, Verbesserungen vorzunehmen. So soll es im August 2021 nur noch 200 neue Apps im Mac App Store gegeben haben, die Hälfte des Monatsdurchschnitts von 2020. Entwickler zahlen an Apple im Mac App Store wie üblich 30 Prozent Provision – entsprechend erwarten sie auch, dass der Konzern aktiv wird.

