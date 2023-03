Entwicklerkonferenz Google I/O 2023 am 10. Mai wohl mit Fokus auf KI

Google-Konzern Alphabet hat den Termin der diesjährigen Google I/O angekündigt. Die Entwicklerkonferenz beginnt am 10. Mai 2023 und wird vor einem Live-Publikum in limitiertem Umfang am Hauptsitz des Unternehmens in Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden. Die ebenfalls mögliche Online-Teilnahme an der Konferenz im Shoreline Amphitheater ist nach Registrierung kostenlos.

Einzelheiten zu den Themen der jährlich abgehaltenen Entwicklerkonferenz nannte Alphabet-Chef Sundar Pichai in seinem Tweet nicht und auch die Website der Google I/O 2023 enthält keine Details. Beobachter erwarten allerdings Informationen zu Produkten und Technologien rund um künstliche Intelligenz, an denen Google derzeit arbeitet. Das Magazin The Verge geht von Neuigkeiten aus zu Bard, Googles Antwort auf OpenAIs Chatbot ChatGPT, sowie zu KI-Produkten, die Bilder generieren, Apps programmieren oder Prototypen testen können.

Neben KI auch Android- und Pixel-Infos erwartet

Auf der Google I/O gibt es typischerweise auch Informationen zur nächsten Version des Mobilbetriebssystems Android. Google zeigte im letzten Monat bereits Android 14 Preview, für weniger Malware, mehr Akkulaufzeit und alle Formfaktoren. Im Mai dürfte eine weitere Vorabversion folgen. Zudem gibt es Gerüchte, dass Google Details zum Pixel 7A Smartphone und dem faltbaren Pixel Fold verraten könnte. Man könnte auch etwas über Googles neues, eigenes Tablet erfahren. Schließlich ist die Einladung im Stil eines Tablets gehalten.

Wie im Vorjahr ist die Registrierung für die Konferenz kostenlos, und die Veranstalter empfehlen ein Google-Entwicklerprofil. Beides ist nicht erforderlich, um die Keynote und Vorträge anzuschauen. Registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Inhalte abspeichern, und das Entwicklerprofil öffnet zusätzliche Funktionen wie den Chat in der Plattform I/O Adventure. Wer sich mit seinem Profil registriert, erhält zudem Vorabinformationen und personalisierte Empfehlungen.

(fds)