Entwicklerkonferenz: Programm online – jetzt für Herbstcampus 2023 registrieren

Insbesondere für Entwickler und Entwicklerinnen im Großraum Nürnberg ist der Herbstcampus ein Geheimtipp. Die an der Technischen Hochschule Nürnberg vom 5. bis 7. September 2023 stattfindende Developer-Konferenz bietet in ihrer 15. Auflage erneut ein professionelles, aber auch familiäres Umfeld, um aktuelle Trends kennenzulernen und ganz bewusst Themen abseits des Mainstreams zu entdecken. Das können Interessierte nun anhand des weitgehend fertiggestellten Programms nachvollziehen.

Breites Themenspektrum – vielschichtiges Programm

Die Konferenz unterteilt sich in zwei Hauptkonferenztage mit knapp 40 Sessions und einem vorgelagerten Schulungstag mit derzeit drei ganztägigen Workshops. Die Länge der Vorträge ist entgegen vieler anderer Entwicklerkonferenzen mit 70 Minuten bewusst etwas länger gewählt. Die Teilnehmer sollen in eine Materie möglichst tief beziehungsweise praxisrelevant eintauchen können. Konkrete Informationen zu den beiden Keynote-Vorträgen folgen in Kürze.

Bei den ganztägigen Workshops am 5. September geht es um folgende Themen:

TypeScript: fortgeschrittene Typen und Konzepte

Pattern Matching mit Java

Spring Modulith – A Deep Dive

Das Vortragsprogramm des Herbstcampus widmet sich auch in diesem Jahr traditionell wichtigen Themenbereichen wie Softwarearchitektur, Qualitätssicherung und Security. Darüber hinaus kommt aber auch das Trendthema Künstliche Intelligenz nicht zu kurz, etwa in Beiträgen zum Einsatz von ChatGPT in der Anwendungsentwicklung, dem Prompt Engineering oder dem Eigenbau GPT-artiger Systeme. Aber auch die obligatorischen Vorträge zu Programmiersprachen wie Java/Jakarta EE, Kotlin und JavaScript spielen eine Rolle.

Ausgewählte Highlights aus dem Vortragsprogramm:

Java 21 – Pattern Matching und virtuelle Threads

Migration einer Anwendung von Jakarta EE zu Quarkus

Hexagonal, Onion oder Clean: Architekturen für die Umsetzung von DDD

Supply Chain Security vom Commit zum Deployment

Von Zero zum ChatGPT Hero: Effektives Prompt Engineering

Jetzt schon die Teilnahme zum Frühbucherpreis sichern

Mit der Veröffentlichung des Programms startet auch die Registrierung zur Konferenz. Bis 18. Juli besteht nun die Gelegenheit, sich inklusive Frühbucherrabatt für 830 Euro für den Herbstcampus zu registrieren (alle Preise zzgl. MwSt.). Zum späteren regulären Preis spart man hier 100 Euro. Der Schulungstag kostet separat 499 Euro. Bei Buchung von Hauptkonferenz und Schulungstag lässt sich ebenfalls Geld sparen – Gruppen erhalten im Ticketshop automatisch einen Rabatt von mindestens 15 Prozent.

Die Organisatoren des Herbstcampus sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag in Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister MATHEMA, der die Konferenz bis 2015 allein verantwortete. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(map)