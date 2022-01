Entwicklerprogramm "App Store Foundations" von Apple in mehr Ländern

Apple dehnt sein sogenanntes App-Store-Foundations-Programm (ASF) für kleinere Developer aus. In 29 europäischen Ländern steht die Förderung künftig zur Verfügung. Es kombiniert verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen Entwicklung, Inhalte, Marketing und Monetarisierung mit einer direkten Unterstützung durch Mitarbeiter des Konzerns, die auch nach Durchlauf des ASF Ansprechpartner bleiben.

Direkter Ansprechpartner

Besonders letzteres dürfte sehr attraktiv sein, da es im App Store immer wieder zu Hindernissen kommen kann, etwa mit dem App Review, durch das alle Programme gehen, bevor sie vertrieben werden können. Das Programm ist begehrt. In Deutschland wurden laut Apple inzwischen 200 Entwicklerinnen und Entwickler entsprechend gefördert.

Um welche neuen Länder es sich handelt, in denen das ASF nun verfügbar ist, teilte Apple zunächst nicht mit. Auch zum Eintritt nennt der Konzern nur wenige Details. Offen für alle Entwickler ist das Programm nicht: Das 2018 eingeführte Projekt stehe "ausgewählten" Developern zur Verfügung, so Apple. Es folgt auf andere Bildungsmaßnahmen wie die Developer Academy in Italien, die der Konzern ausrichtet und finanziert.

Abwehrmaßnahme gegen Regulierung?

Apple sieht im ASF-Programm offenbar auch eine Abwehrmaßnahme gegen derzeit weltweit erfolgende Monopolverfahren gegen den App Store. So nennt das Unternehmen auch sein "App Store Small Business Program" als weiteres Hilfsmittel für kleinere Developer. Damit müssen Entwickler mit weniger als einer Million US-Dollar Umsatz im Jahr nur noch eine Provision von 15 statt 30 Prozent an den iPhone-Konzern abdrücken.

Das Programm ziele darauf ab, "Innovationen zu beschleunigen und Entwickler:innen zu helfen, ihr Geschäft voranzutreiben", so Apple. "Es kommt der überwiegenden Mehrheit aller Entwickler:innen zugute, die digitale Waren und Dienstleistungen im App Store verkaufen." Unabhängigen Berechnungen zufolge verliert Apple durch das Maßnahmenpaket nur wenig Geld – schwierig wird es allerdings, wenn Developer an der Millionen-Umsatz-Marke kratzen.

(bsc)