Entwicklerwerkzeug App Store Connect wird bequemer

App Store Connect, die zentrale Verwaltungsanwendung für App-Entwickler in Apples Ökosystem, steht in einer neuen Version zum Download bereit, die einiges einfacher macht. Update 1.5 liegt sowohl für iOS als auch iPadOS vor und integriert erstmals auch Apples hauseigene Beta-Umgebung TestFlight.

Betas direkt und ohne Umwege

So lässt sich nun direkt aus App Store Connect ein interner Betatest einrichten. Man kann bis zu 100 Team-Mitglieder einladen, Beta-Builds zu testen, die dazu passenden Testdetails bearbeiten, sich Build-Aktivitäten und Build-Status anzeigen lassen und Builds auch offiziell für ungültig erklären. Weiterhin kann man interne Tester auch direkt aus App Store Connect heraus wieder entfernen. Apple hat außerdem neue Abfragen zur Export Compliance integriert, die für bestimmte Märkte zwingend sind.

Was App Store Connect kann

App Store Connect bleibt kostenlos. Es erlaubt das Management von iOS-, iPadOS, macOS, watchOS- und tvOS-Anwendungen. Die App bietet auch die Möglichkeit, Screenshots hochzuladen, App-Beschreibungen zu verändern und auf Nutzer-Reviews zu reagieren. Das Tool macht somit Funktionen mobil, die Apple einst nur über ein Web-Interface angeboten hatte. App Store Connect 1.5 läuft auf Geräten ab iOS 12.2, wird also auch noch von älterer Hardware unterstützt, was viele Entwickler freuen dürfte. Die App steht in diversen Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch.

WKWebView-Neuigkeiten

Der Konzern hat noch eine weitere Neuigkeit für Entwickler: Er hat die Deadline, die Developer einhalten müssen, um die neue WKWebView für Web-Ansichten einzusetzen, verlängert. Ursprünglich sollte die alte API UIWebView im Dezember 2020 das Zeitliche segnen, nachdem sie bereits 2014 durch WKWebView abgelöst worden war. Nun heißt es, Apple werde die alte API auch über 2020 hinweg unterstützen, damit die Umstellung leichter ist. Eine neue Deadline wurde noch nicht genannt. (bsc)