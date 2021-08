Entwicklungsumgebung: AppCode 2021.2 vereint Android- und iOS-Entwicklung

JetBrains hat AppCode mit dem zweiten Update des Jahres versehen und widmet sich darin der plattformübergreifenden Entwicklung: Version 2021.2 der IDE, die grundsätzlich auf die iOS- und macOS-Entwicklung ausgelegt ist, erlaubt das Verwenden eines neuen Kotlin-Plug-ins zur iOS- und Android-Entwicklung. Auch die automatische Vervollständigung von Statements sowie die Unterstützung für neue Spachfeature-Proposals für die Apple-Programmiersprache Swift sind mit an Bord.

Plattformübergreifende mobile Entwicklung

Bereits seit Juni 2021 ließ sich das Plug-in Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) for AppCode nutzen – allerdings nicht in AppCode 2021.1, sondern nur im Early Access Program (EAP) für Version 2021.2. Mit dem finalen Release von AppCode 2021.2 ist das Plug-in nun in der stabilen Version der IDE verfügbar. Es kombiniert das Schreiben von Kotlin-Code und Objective-C- beziehungsweise Swift-Code und soll es ermöglichen, die iOS- und Android-Teile eines Projekts in AppCode auszuführen, zu debuggen und zu testen. Die Erstellung von Android-Projekten mithilfe des Plug-ins setzt die Installation des Android SDK voraus.

Swift-Sprachfeatures und Autovervollständigung

AppCode 2021.2 hat den Sprachsupport für die Apple-Programmiersprache Swift auf drei Proposals ausgeweitet, darunter das Koroutinen-basierte Modell async/await. Im vergangenen November legte das Swift-Entwicklerteam einen Fahrplan für geplante Features vor, der neben async/await auch die Fähigkeit umfasst, synchrone Actor-Funktionen als asynchrone Handler zu definieren.

Daneben bietet AppCode in Version 2021.2 die Möglichkeit, Statements automatisch zu vervollständigen, darunter if , else und while : Beim Schreiben von if und dem Drücken von cmd | Shift | Enter (⌘⇧⏎) fügt AppCode automatisch geschweifte Klammern ein, und ein erneutes Drücken von cmd | Shift | Enter nach Spezifizierung der if -Bedingung führt zu einem direkten Springen zum if -Inhalt.

Automatische Vervollständigung eines if-Statements in AppCode 2021.2 (Bild: JetBrains)

Die von Apple entwickelte Open-Source-Programmiersprache Swift lässt sich nicht nur unter macOS nutzen, sondern auch unter Linux sowie seit letztem Herbst unter Windows. Sie liegt derzeit in Version 5.4 vor und lässt sich von GitHub beziehen.

AppCode 2021.2 ist als kostenpflichtige IDE für macOS 10.14 oder höher bei JetBrains verfügbar. Daneben bietet JetBrains auch weitere Entwicklungsumgebungen wie IntelliJ IDEA zur Java-Entwicklung und WebStorm zur JavaScript-Entwicklung an.

(mai)