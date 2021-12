Entwicklungsumgebung: Eclipse 2021-12 mit Java 17 und mehreren Cursor im Editor

Die Entwicklungsumgebung für Java, C/C++ und andere Programmiersprachen Eclipse ist in der Version 2021-12 erschienen. Die Open-Source-IDE wird in elf erweiterbaren Basispaketen für unterschiedliche Einsatzzwecke jeweils für Windows, Linux und macOS angeboten – erstmalig auch für Apples neue M1-Chips. Sie integriert die Anbindung an Java 17 und bei der C/C++-Entwicklung lassen sich auf CMake oder Mesonbuild basierende Projekte auch dann öffnen, wenn sie nicht mit Eclipse erstellt wurden. In textbasierten Editoren und Textbereichen ist nun Mehrfachauswahl möglich.

Java 17 und ältere Versionen

Die Anbindung an Java 17, die in der vorigen Eclipse-Version noch nachinstalliert werden musste, ist nun fest eingebaut. Die IDE arbeitet daneben weiterhin mit allen älteren Java-Versionen zusammen. Zu den Neuerungen von Java 17 gehören die Sealed Classes, für die das aktuelle Release Codevervollständigung und Korrekturvorschläge bietet.

Eine neue Aufräumfunktion, die sich auf einzelne Dateien, Pakete oder Projekte anwenden lässt, wandelt Aneinanderreihungen von Zeichenketten in leichter lesbare Textblöcke um, die es seit Java 15 gibt. Die Codevervollständigung schlägt nun Lambda-Ausdrücke als Alternative für funktionale Schnittstellen vor. In der Call Hierachy lassen sich für Lambda-Ausdrücke jetzt zusätzlich zu den Aufrufern der Methode der funktionalen Schnittstelle die Aufrufer der Methode, in der der Lambda-Ausdruck deklariert ist, zurückverfolgen.

Mehrere Cursor und Detailverbesserungen

In textbasierten Editoren und in Textfeldern ist Mehrfachauswahl möglich: ein Klick mit gedrückter Alt-Taste erzeugt einen weiteren Cursor und ermöglicht anschließend die gleichzeitige Eingabe an den Positionen des Cursors. Auch über den Find/Replace-Dialog und die neue Schaltfläche Select All lässt sich eine Mehrfachauswahl erzeugen.

Neben Geschwindigkeits- und Detailverbesserungen gibt es die neue View Launch Configurations, die das Ausführen und Stoppen von Anwendungen erleichtert.

GitHub-Pull-Requests und GitLab-Merge-Requests

Die eingebaute Anbindung an die Versionsverwaltung Git versteht nun GitHub-Pull-Requests und GitLab-Merge-Requests. Entwicklerinnen und Entwickler können einen Änderungsvorschlag für ein auf GitHub beziehungsweise GitLab gehostetes Git-Repository herunterladen. Befindet sich die URL des Änderungsvorschlags in der Zwischenablage, übernimmt der Download-Dialog sie, um sie in das lokale Git-Repository herunterzuladen.

Die neuen Eclipse-IDE-Pakete lassen sich über den Eclipse Installer installieren oder als ZIP-Dateien herunterladen. Alle IDE-Pakete sind erstmalig für Apples neuen M1-Chip verfügbar. Eine vorhandene Eclipse-IDE lässt sich mit Help | Check for Updates aktualisieren.

Weitere Informationen und die Neuerungen der an dieser Version beteiligten Eclipse-Projekte sind auf der Seite zum 2021-12-Release zu finden.

(rme)