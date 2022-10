Entwicklungsumgebung: Eclipse Theia 1.30 experimentiert mit ablösbaren WebViews

Die Entwicklungsumgebung Eclipse Theia ist in Version 1.30 erschienen. Die 49 umgesetzten Pull Requests enthalten beispielsweise ablösbare WebViews als experimentelles Feature, konfigurierbare Git Decorations und eine überarbeitete Dokumentation. Die Arbeit an der ersten Version des Eclipse Theia Community Release hat das Entwicklungsteam ebenfalls abgeschlossen.

Erstes Eclipse Theia Community Release

Parallel zur Version 1.30 gilt nun auch die erste Version des Eclipse Theia Community Release als finalisiert. Die offizielle Ankündigung soll am 18. Oktober folgen. Jedes dritte Release des monatlich erscheinenden Eclipse Theia bezeichnet das Team künftig als Community Release, wie es im August 2022 in einem Blogeintrag mitteilte. Community Releases sollen einen besonderen Wert auf Stabilität und Kompatibilität legen und richten sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die seltener als monatlich upgraden.

Effizientere Monitornutzung, Git Decorations und erneuerte Dokumentation

Das Team hinter Eclipse Theia möchte in der Entwicklungsumgebung ein früher gängiges und weiterhin oft gewünschtes Feature umsetzen: Views sollen von der IDE trennbar sein. Das soll das effizientere Verwenden von mehreren Monitoren ermöglichen, da sich die Views beliebig verschieben lassen. Als ersten Schritt führt Version 1.30 ablösbare WebViews als experimentelles Feature ein. Das gilt bisher nur für Browser-basierte Anwendungen, jedoch arbeitet das Team bereits am Support für Electron. Weitere Views wie das Terminal sollen die Funktion in Zukunft ebenfalls bieten.

WebViews lassen sich in Eclipse Theia 1.30 experimentell auslagern. (Bild: EclipseSource)

Daneben bringt Version 1.30 neue User-Einstellungen für das Anwenden von Git Decorations im Dateiexplorer, um etwa Änderungen im Workspace farblich hervorzuheben, und überarbeitet die Dokumentation. Da Eclipse Theia eine Plattform zum Erstellen von Tools und IDEs ist, richtet sich die bisherige Dokumentation vorrangig an Entwicklerinnen und Entwickler. Ein neuer Abschnitt zielt nun auf Endnutzer ab, aber auch zum Thema Extensions hält die Dokumentation Neuerungen parat.

Alle Details zum neuen Release erfahren Interessierte in der Ankündigung.

(mai)