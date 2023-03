Entwicklungsumgebung Eclipse Theia 1.35 verhindert Editor-Duplikate

Die Entwicklungsumgebung Eclipse Theia hat Version 1.35 erreicht. Das monatliche Release der Entwicklungsumgebung zum Erstellen von IDEs und Tools verändert den Umgang mit Editoren und Tabs. Daneben erhöht sie das Kompatibilitätslevel mit Microsofts Sourcecode-Editor Visual Studio Code auf 1.70. Somit lassen sich Extensions nutzen, die die VS Code Extension API bis Version 1.70 benötigen, was die Mehrheit aller verfügbaren Extensions einschließen soll.

Sparsamer Editor-Einsatz

Grundsätzlich erlaubt Eclipse Theia beim Arbeiten mit Editoren, die gleiche Datei mehrfach zu öffnen. Da dies für User verwirrend sein kann, führt das neue Release eine Option ein, um solche Duplikate in der Workbench zu verhindern. Dazu ist die neue User-Einstellung workbench.editor.revealIfOpen , die standardmäßig auf false eingestellt ist, auf true zu setzen. Dann wird beim Versuch, eine bereits geöffnete Datei erneut zu öffnen, der Fokus auf den entsprechenden geöffneten Editor gelegt.

Eine neue Einstellung in Eclipse Theia 1.35 kann das doppelte Öffnen eines Editors verhindern. (Bild: EclipseSource)

Mit einer ähnlichen Absicht ändert sich auch das Verhalten beim Ziehen von Editoren mit gleichem Inhalt in die gleiche Tab-Gruppe. Wenn eine Entwicklerin oder ein Entwickler versucht, einen Datei-Editor in eine Tab-Gruppe zu ziehen, in der er bereits geöffnet ist, schließt Eclipse Theia den bestehenden Editor.

Beim Verschieben von CONTRIBUTING in die gezeigte Tab-Gruppe wird Eclipse Theia den dort bereits geöffneten CONTRIBUTING-Editor schließen. (Bild: EclipseSource)

Den "save on close"-Dialog hat das Entwicklungsteam ebenfalls überarbeitet. Er zeigt nun beim Schließen von Eclipse Theia in desktopbasierten Produkten eine Liste aller ungespeicherten Editoren und bietet an, das Speichern abzulehnen, abzubrechen oder alle zu speichern.

Insgesamt flossen in das neue Release 45 Neuerungen ein. Weitere Details zum März-Update hält ein Blogeintrag bereit.

