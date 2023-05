Entwicklungsumgebung Eclipse Theia 1.37 passt sich dynamischer an

Die Entwicklungsumgebung Eclipse Theia liegt ab sofort in Version 1.37 vor. Das Entwicklungsteam hat knapp 40 Pull Requests für das monatliche Release abgearbeitet. Die Änderungen betreffen unter anderem die Größenanpassung der Registerkarten und die Suche für die Tastaturbelegungen. Darüber hinaus wurde das Kompatibilitätslevel mit Microsofts Sourcecode-Editor Visual Studio Code auf 1.74 erhöht, sodass sich alle Extensions nutzen lassen, die die VS Code Extension API bis Version 1.74 benötigen.

Dynamische Größenanpassung

Für die horizontale Größe der Tabulatoren von Registerkarten im Editor finden sich in Theia 1.37 neue Einstellmöglichkeiten. Während die IDE die Reiter bisher stets an die Beschriftung angepasst hat, können Entwicklerinnen und Entwickler künftig eine dynamischere Anpassung wählen, die dem von modernen Browsern gewohnten Verhalten entspricht. Neben der "Standardgröße" lässt sich auch eine "Mindestgröße" definieren, die die minimale Breite vorgibt, auf die Tabs verkleinert werden, wenn nicht genügend Platz auf dem Bildschirm vorhanden ist. Ansonsten passt die IDE Registerkartenreiter gleichmäßig der verfügbaren Bildschirmbreite an, wie im nachfolgenden Screenshot zu sehen ist.

Eclipse Theia 1.37 führt dynamische Größenanpassung der Registerkartenreiter ein. (Bild: EclipseSource)

Per Mouseover lassen sich zudem erweiterte Informationen zur Registerkartenbeschriftung, wie etwa der vollständige Dateiname anzeigen.

Tastaturbelegung leichter entschlüsseln

Entwicklerinnen und Entwickler, die wissen möchten, welche Tasten gerade mit welchen Kommandos verknüpft sind, können in Theia 1.37 dazu nun einfach die Tastenkombination in das Suchfeld der IDE eingeben. Sie erhalten daraufhin eine detaillierte Übersicht der Verknüpfungen (siehe Screenshot).

Verbesserte Suche für Keybindings in Eclipse Theia 1.37. (Bild: EclipseSource)

Weitere Details zu den Änderungen Eclipse Theia 1.37 finden sich im Blogeintrag sowie dem Milestones Changelog auf GitHub.

