Entwicklungsumgebung Eclipse Theia: Besserer Support für VS-Code-Erweiterungen

Die Entwickler und Entwicklerinnen hinter der Entwicklungsumgebung Eclipse Theia halten den monatlichen Release-Zyklus ein und haben die Version 1.38 der Software veröffentlicht. Sie enthält insgesamt 48 zusammengeführte Pull Requests. Zugleich haben sie auch die finale Version des Community Release 2023-05 veröffentlicht. Solche Community Releases, bei denen der Fokus auf Stabilität und Kompatibilität liegt, veröffentlicht das Team regelmäßig alle drei Monate. Neben der nun verfügbaren VS Code Extension API 1.77 erweiterte das Entwicklerteam in der Version 1.38 die Möglichkeiten bei der Verwaltung der Registerkarten im Editor.

Unterstützung für VS-Code-Extension-API 1.77

Programmierer und Programmiererinnen können ihre Theia-basierte Anwendung nun mit vielen Features aus den verfügbaren Extensions von VS Code erweitern, so beispielsweise über die openVSX Registry. Das Entwicklerteam erwähnt in einem Blog-Eintrag, dass mit Version 1.38 von Theia die Kompatibilität zu VS Code-Erweiterungen, die schon im vorherigen Release auf Version 1.74 der VS-Code-Extension-API erhöht wurde, deutlich vorangekommen sei. Das Theia-Release 1.38 hebt das Kompatibilitätsniveau auf 1.77 an, was nur einen Monat hinter dem aktuellsten Release des Editors VS Code zurückliegt. Es ermöglicht, die große Mehrheit der Erweiterungen in ihren neuesten Versionen zu installieren.

Zu den neuen VS Code API-Funktionen gehört jetzt auch die Telemetrie-API, wobei die Entwickler und Entwicklerinnen betonen, dass Theia die Daten aus Datenschutzgründen standardmäßig nirgendwohin sendet. Neben der Bereitstellung der VS-Code-Extension-API stellt Theia auch die Kompatibilität mit VS Code sicher, wo immer es sinnvoll ist: so beispielsweise durch die Unterstützung der Eigenschaft "enablement" in Erweiterungsbefehlsbeiträgen, durch das Hinzufügen eines "Collapse All"-Befehls in der Symbolleiste der Baumansicht oder durch die Angleichung der verfügbaren "Task options" an VS Code. Schließlich hat das Team damit begonnen, die beiden verbleibenden Features in der VS-Code-API zu implementieren, die bisher nur als “Stubbed“ in Theia vorhanden waren: die Notebook-Unterstützung und die TestAPI.

Neues Dropdown-Menü "offene Tabs"

Weitere Verbesserungen in Theia drehen sich um die Verwaltung offener Registerkarten.

Theia 1.38 verbessert unter anderem die Verwaltung offener Registerkarten im Bereich des Editors. (Bild: EclipseSource)

Bereits mit der Version 1.37 von Theia haben die Entwicklerinnen und Entwickler eine neue, dynamische Strategie zur Größenänderung von Registerkarten eingeführt. Die Version 1.38 setzt diese Verbesserungen fort, indem sie ein Dropdown-Menü in die Tab-Leiste einfügt. Dieses Dropdown wird nur angezeigt, wenn nicht mehr alle Registerkarten auf den Bildschirm passen. Dann soll das Menü einen einfachen Zugriff auf offene Karten ermöglichen. Standardmäßig wird jedoch nach wie vor immer noch eine horizontale Bildlaufleiste angezeigt.

Das Release verbessert zudem den Suchdialog durch die Einführung der Unterstützung für Mehrfachauswahl. Ist die Suche nach einem Begriff abgeschlossen, können Benutzerinnen und Benutzer eine beliebige Anzahl aus der Ergebnisliste auswählen. Dabei können sie Aktionen für alle ausgewählten Ergebnisse auslösen: So können sie etwa Elemente aus der Suche ausschließen, den Begriff an der ausgewählten Stelle ersetzen oder die Ergebnisse kopieren.

Wer detaillierte Informationen zu allen neuen Features und Verbesserungen sucht, findet diese im Blog-Beitrag auf der Seite von EclipseSource zusammen mit den entsprechenden Links.

(fms)