Entwicklungsumgebung: NetBeans 12.0 kommt mit Support für Java-14-Funktionen

Apache hat eine weitere Major-Version für NetBeans veröffentlicht. Die auf Java basierende Entwicklungsumgebung bringt in Version 12 Support für die kürzlich in Java 14 vorgestellten Features.

Java 14 ist im März 2020 erschienen. Das Update von Apache NetBeans unterstützt alle Funktionen der jüngsten Version der Programmiersprache. Voraussetzung für die Nutzung der Features ist lediglich der Java-Compiler aus dem entsprechenden JDK.

NetBeans 12 unterstützt weitere Features von Java 11 bis 14

Zu den neuen Funktionen in Java 14 zählt unter anderen das in JEP 359 beschriebene Preview Feature, das dafür sorgt, dass Syntax mit dem neuen Keyword record farblich hervorgehoben wird. Darüber hinaus gibt der Navigator Gleichheitszeichen, HashCode, toString und Ähnliches an. Das Proposal führt eine Formatierungsunterstützung für ( records ) ein.

Nutzer des Java-Build-Management-Tools Maven kommen auch auf ihre Kosten. Die IDE integriert ein Preview-Feature, das in Java 11.1 eingeführt wurde. Argumente des Java-Compilers, wie --enable-preview werden von Maven an den Java Editor übergeben. Das Update behebt einen Fehler und stellt Entwicklern JaCoCo Maven aus Java 11.1 zur Verfügung. Darüber hinaus bringt NetBeans 12 Unterstützung für Java-EE-Spezifikationen und -Server. Auch Gradle-Nutzer dürften sich über den neu integrierten Support für Java EE freuen.

PHP und weitere Funktionen

Apache fügt der IDE in der Major-Version Unterstützung für PHP 7.4 hinzu. Eine Liste aller damit integrierten Features steht im Apache Wiki zur Verfügung. Neu ist auch der Support für einen Out-of-the-Box-Editor für TypeScript, der in Version 11.3 integriert wurde.

Neben den genannten Features bringt NetBeans Neuerungen für HiDPI unter Windows mit. Weiterführende Informationen zur aktuellen Major-Version lassen sich den Release Notes entnehmen.

(mdo)