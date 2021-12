Entwicklungsumgebung: NetBeans 12.6 bringt Pattern Matching für Switch-Ausdrücke

Das NetBeans-Team hat Version 12.6 der Entwicklungsumgebung veröffentlicht. Das unter der Schirmherrschaft der Apache Software Foundation (ASF) stehende NetBeans nähert sich Java 17 an und bringt Neuerungen für weitere Programmiersprachen mit. So lassen sich nun MultiViews im TypeScript- sowie im CPPLite-Editor darstellen, was Zugriff auf den History-Tab ermöglicht.

Daneben gibt es Änderungen im Release-Zyklus: Im Oktober 2021 hat sich das NetBeans-Team dazu entschieden, komplett auf weitere LTS-Versionen zu verzichten und sich stattdessen auf vierteljährlich erscheinende Updates – mit entsprechend angepasster Versionierung – zu konzentrieren. Laut offizieller Roadmap ist die nächste Version, NetBeans 13.0, für Februar 2022 angesetzt.

Erweiterter Support für Java 17

Die Vorversion NetBeans 12.5 erschien kurz nach Java 17 und brachte experimentellen Support für das LTS-Release mit. In Version 12.6 gilt der Status weiterhin als experimentell, jedoch ist nun der Einsatz von Pattern Matching für Switch Expressions und Switch Statements möglich. Das seit Java 17 als Preview vorliegende Feature soll das Testen von Expressions gegen eine Reihe von Patterns ermöglichen, um komplexe, datenorientierte Queries präzise auszudrücken.

Daneben aktualisiert NetBeans 12.6 das nbjavac-Plug-in auf die neue Sprachversion und erhöht das Gradle-Tooling auf Version 7.3, die mit Java 17 kompatibel ist. Zusätzliche Java-relevante Änderungen betreffen Maven, Groovy und Jakarta EE.

Weitere Neuerungen

Sowohl der Debugger als auch die NetBeans-Plattform präsentieren in Version 12.6 neue Features: Der Debugger soll dank Performanceoptimierungen das Remote Debugging schneller erledigen und der überarbeitete YAML-Parser bietet Error Recovery. Weitere Änderungen betreffen unter anderem den Einsatz mit PHP, HTML und C++.

Die Open-Source-IDE läuft unter Windows, macOS, Linux und BSD. Zur Installation ist Java in der LTS-Version 8 oder 11 nötig.

Alle weiteren Informationen zum Release bietet der Apache-NetBeans-Blog.

(mai)