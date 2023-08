Entwicklungsumgebung: PhpStorm 2023.2 unterstützt Generics in PHP

Der tschechische Tool-Hersteller JetBrains hat Version 2023.2 seiner Entwicklungsumgebung PhpStorm veröffentlicht. Damit reiht sich das Update in die bereits veröffentlichen Aktualisierungen der anderen IDEs wie WebStorm, IntelliJ IDEA, CLion, RubyMine ein. Wie üblich ziehen einige Änderungen in mehrere der von JetBrains regelmäßig aktualisierten IDEs ein. Unter anderem führen die 2023.2-Versionen eine neue Benutzeroberfläche ein. Einige Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugang zum neuen AI Assistant (Beta). Die Programmiersprache PHP betreffend hält das Update einige spezielle Neuerungen bereit, darunter eine überarbeitete Unterstützung für Generics.

Generics in PHP

Die Programmiersprache PHP unterstützt generische Datentypen (Generics) nicht von Haus aus. Dazu hatte es in den vergangenen Jahr immer mal wieder Diskussionen gegeben, beispielsweise in einem Request for Comments (RFC) im Jahr 2016. Sollten Generics je in die Programmiersprache integriert werden, bedarf es erheblicher Änderungen in PHP selbst. Entwicklerinnen und Entwickler, die mit generischen Datentypen arbeiten wollen, können auf Werkzeuge für die statische Code-Analyse (z. B. Psalm oder PhpStan) zurückgreifen. Sie imitieren generische Typen, indem sie entsprechende Anmerkungen im Code auslesen. Diese wiederum lassen sich in Entwicklungsumgebungen wie PhpStorm integrieren.

Hier setzt das Update der JetBrains IDE an. PhpStorm 2023.2 baut die Unterstützung für Generics in PHP weiter aus. Beispielsweise führt die aktuelle Version das neue Refactoring Rename Generic ein und unterstützt den Typ static sowie @mixin .

AI-Assistant in Beta-Phase

PhpStorm 2023.2 hat, ebenso wie die bisher veröffentlichen Updates der JetBrains-Entwicklungsumgebungen WebStorm, IntelliJ IDEA IDE usw. einen AI Assistant in Beta-Status im Gepäck. Noch steht das Plug-in lediglich einer begrenzten Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Sie erhalten Zugang zu diversen Large Language Models (LLMs) von JetBrains – Unterstützung für ChatGPT-Entwickler OpenAI ist auch dabei.

Der AI Assistant bietet unter anderem die Möglichkeit über einen Chat eine Unterhaltung mit LLMs zu führen, Fragen zu stellen und/oder Aufgaben zu wiederholen. Dabei versorgen die IDEs Nutzerinnen und Nutzer mit Informationen zu ihren Projekten, beispielsweise hinsichtlich der verwendeten Sprache und Technologien. Sind die Nutzer mit dem von der Künstlichen Intelligenz generierten Code zufrieden, lässt sich dieser via Insert Snippet at Caret (oder Copy-and-paste) in den Editor einfügen.

Überarbeitetes User Interface und weitere Neuerungen

PhpStorm 2023.2 stellt Nutzerinnen und Nutzern ebenso eine neue Benutzeroberfläche zur Verfügung. Beispielsweise bietet ein Drop-down-Menü die Möglichkeit, weitere Aktionen zur Symbolleiste hinzuzufügen. Darüber hinaus ermöglichen die 2023.2-Versionen das Kennzeichnen von Projekten mit Farben und Symbolen. Auf diese Weise sollen Entwickler besser zwischen offenen Projekten navigieren können.

Informationen zu weiteren Inhalten des Updates, wie native Unterstützung für PHP Assertion und den Opinionated PHP Code Style Fixer Laravel Pint, finden sich im Ankündigungsbeitrag auf dem JetBrains-Blog.

