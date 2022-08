Entwicklungsumgebung: PhpStorm, GoLand und PyCharm erreichen Version 2022.2

Das Softwareunternehmen JetBrains hat seine PHP-Entwicklungsumgebung PhpStorm mit der zweiten Hauptversion des Jahres versehen. Version 2022.2 bringt eine Anbindung an die Open-Source-Tools Rector sowie Mockery und soll besser mit Generics und Enums umgehen können. Auch GoLand und PyCharm sind in Version 2022.22 erschienen.

PhpStorm mit Rector und Mockery einsetzen

PhpStorm 2022.2 bringt integrierten Support für Rector, ein Open-Source-Tool zum automatischen Updaten und Refactoring von PHP-Code. Um es in PhpStorm zu nutzen, müssen Entwicklerinnen und Entwickler es zunächst installieren und konfigurieren. Anschließend lässt sich eine neue Run-Konfiguration speziell für Rector erstellen. Das übernimmt PhpStorm automatisch nach einem Rechtsklick auf den betreffenden Ordner und die Auswahl von Run | Rector.

PhpStorm 2022.2.: Mit einem Gutter Icon lässt sich Rector aus rector.php starten. (Bild: JetBrains)

Zusätzlich lässt sich Rector direkt aus der rector.php-Konfigurationsdatei nach Klick auf das entsprechende Gutter Icon ausführen. Gutter Icons sind in JetBrains-IDEs auf der linken Seite zu finden und dienen dem Ausführen ausgewählter Funktionen. Nachdem Rector einen Scan durchgeführt hat, schlägt das Tool Änderungen vor, die Nutzerinnen und Nutzer wahlweise annehmen können.

Auch erweitert PhpStorm 2022.2 seine Anbindung an Mockery, ein Mocking-Framework für Unit-Testing in PHP. Unter anderem steht nun eine Autovervollständigung für gemockte Objekte bereit. Das betrifft sowohl die Methoden und Eigenschaften der Objekte als auch die Funktionen, die Mockery durch seine Mock-Objekte bietet.

Neuerungen für Inspections, Debugging und Generics

Wie jedes Major Release von PhpStorm hat auch Version 2022.2 neue Inspections an Bord. Beispielsweise lassen sich nun mehrere isset -Aufrufe in einem zusammenfassen und in einer kompletten Datei lassen sich mit einem Klick <?php echo …; ?> und <?= gegeneinander austauschen. Der Debugger erhält unterdessen die Funktion, im Variablenfenster den Inhalt eines Arrays anzuzeigen.

Für Projekte, die auf PHP 8.1 oder höher setzen, bietet PhpStorm die Möglichkeit, Enums mittels Create Class-Dialog zu erstellen. Auch die mit PhpStorm 2021.2 begonnene Arbeit zu Generics führt JetBrains weiter fort und fügt in diesem Release die Möglichkeit hinzu, mit dem int<min, max> -Typ umzugehen. Damit lassen sich Minimum- und Maximumwerte eines Integers definieren, um feiner abzustufen, was in eine Variable einfließen soll.

Diese und alle weiteren Neuerungen beleuchtet der JetBrains-Blog im Detail.

GoLand 2022.2 bringt neue Features für Generics und Go 1.19

Die JetBrains-IDE GoLand für die Programmiersprache Go führt in Version 2022.2 unter anderem Neuerungen für Generics ein. Dazu zählen eine neue Inspection, die nicht verwendete Typparameter anzeigt, sowie die Ausgabe eines Fehlers, wenn Entwickler einen Typparameter als Constraint einzusetzen versuchen. Zudem lassen sich nun aus GoLand heraus Fuzz-Tests ausführen.

Für die noch im August 2022 anstehende Version Go 1.19 hat GoLand ebenfalls Neuerungen zu bieten, darunter den Umgang mit fmt.Appendf und dem neuen Build Tag unix . Zudem wartet GoLands HTTP-Client nun mit WebSocket-Verbindungen und einem erweiterten Support für Vue 3 auf.

Alle weiteren Infos zu GoLand 2022.2 bietet der JetBrains-Blog.

PyCharm 2022.2 setzt auf Python 3.11

Ebenfalls neu erschienen ist PyCharm 2022.2. Die auf Python ausgelegte Entwicklungsumgebung steht als Community oder Professional Edition bereit und bietet Support für Anaconda und Packages für wissenschaftliche Berechnungen wie matplotlib und NumPy. PyCharm lässt sich zudem mit weiteren Programmiersprachen wie JavaScript oder TypeScript einsetzen.

Das neue Release fügt Sprachfeatures der nächsten Hauptversion Python 3.11 hinzu, die derzeit noch im Beta-Status vorliegt. Dazu zählen Code Insights für den im Python Enhancement Proposal (PEP) 654 vorgeschlagenen neuen Standard-Exception-Typ Exception Group und die zugehörige neue Syntax except* zum Umgang mit Exception Groups . Die aktuelle Sprachversion Python 3.10 erschien im Herbst 2021 und soll im Oktober 2022 ihren Nachfolger erhalten.

Weitere Informationen zu PyCharm 2022.2 sind der "What's New"-Webseite von JetBrains zu entnehmen.

(mai)