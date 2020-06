Entwicklungsumgebung RAD Studio 10.4 verpasst Delphi neue IntelliSense-Features

Embarcadero hat RAD Studio mit einem überarbeiteten C++Builder und der Programmiersprache Delphi in Version 10.4 veröffentlicht. Im Beinamen setzen die Tools ihre Weltreise fort: Nach Seattle (10.0), Berlin (10.1), Tokyo (10.2) und Rio (10.3) folgt nun das australische Sydney. Gemäß Konvention der Nachkommastelle handelt es sich bei 10.4 erneut um ein Major Release mit Neuerungen für C++- und Delphi-Entwickler.

Autovervollständigung von Code für Delphi-Projekte

Die größten Neuerungen betreffen offenbar Delphi, das im aktuellen Release eine Implementierung des Language Service Protocol (LSP) bekommen hat, das entsprechende Tool soll Code Insight heißen und es Entwicklern ermöglichen, Code automatisiert beim Tippen zu vervollständigen. Der Vervollständigungsvorgang soll dabei als separater Prozess laufen und das eigentliche Programmieren in der Entwicklungsumgebung nicht unterbrechen.

Eine wesentliche Erneuerung erfährt die Programmiersprache durch den Delphi-Datensatztyp (Record Type), der wohl benutzerdefinierte Initialisierung, Finalisierung und Kopiervorgänge gestattet. Entwickler sollen in der neuen Version selbst festlegen können, auf welche Weise Datensätze erstellt, kopiert und vernichtet werden.

Einführung in RAD Studio 10.4 Sydney: Was neu ist im Major Release

Die Speicherverwaltung für Delphi soll in Version 10.4 auf allen unterstützten Plattformen (mobil, Desktop und Server) einheitlich verlaufen. Die klassische Objektspeicherverwaltung konnte sich dabei gegenüber dem Automatic Reference Counting (ARC) durchsetzen, da sie laut Anbieter besser kompatibel mit vorhandenem Code seiund eine einfachere Codierung für Komponenten, Bibliotheken und Endnutzeranwendungen bereithalte. Für die String-Verwaltung und die Schnittstellen-Referenzen hingegen soll für alle Plattformen das ARC-Modell bestehen bleiben. Das bedeutet wohl für C++ eine Verringerung der Komplexität, da nun auch das Erstellen und Löschen von Klassen im Delphi-Stil bei C++ der normalen Speicherverwaltung folgt.

Visual Component Library (VCL) mit hochauflösenden Styles

Das neue Release soll hochauflösende Bildschirme (4K und High DPI) mit einer angepassten VCL-Styles-Architektur unterstützen, die Skalierung auf die erforderliche Auflösung soll automatisch erfolgen. Das Entwicklerteam von RAD Studio hat offenbar die für Styles zuständige API rundum erneuert. Insgesamt dürfte sich dadurch das Erscheinungsbild der Entwicklungsumgebung erneut verändert haben, laut Hersteller sei es klarer geworden. Wie schon bei den Vorgängerversionen enthält das neue Release einige optische Änderungen der Oberfläche.

Erweiterte Unterstützung für C++-Librarys und mehr

Im C++Builder unterstützt Version 10.4 der Entwicklungsumgebung nun weitere Bibliotheken, darunter libSIMDpp , NemaTode und SDL , die Entwickler mit dem GetIt-Paketmanager herunterladen können. Auch Boost 1.70 soll auf diesem Weg erhältlich sein. Das Release führt einen neuen Debugger für C++ auf Windows in der 64-bit-Architektur ein. Das Tool soll Typen wie C++- und Delphi-Zeichenketten sowie STL-Sammlungen in einem neuen Debugging-Format auswerten und inspizieren können.

Weitere Änderungen betreffen zum Beispiel die FireMonkey-Plattform, die mit dem Metal Driver nun macOS und iOS unterstützen soll. Insgesamt habe das Entwicklerteam laut Embarcadero über 1000 Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion 10.3 Rio vorgenommen und zahlreiche Bugs repariert.

Weiterführende Hinweise

Mehr Details finden sich in den Release Notes zur Entwicklungsumgebung. Embarcadero hat eine Wiki-Seite für die neue Version 10.4 Sydney eingerichtet. Vertiefende Informationen lassen sich der RAD-Studio-Feature-Matrix entnehmen. Auf GitHub hat das Entwicklerteam einige Demos zur Einführung in RAD Studio 10.4 zusammengestellt. In der Ankündigung von Embarcadero findet sich eine Zusammenstellung weiterer nützlicher Links zum Thema. (sih)