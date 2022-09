Entwicklungsumgebung RAD Studio 11.2: Bessere IDE mit Markdown-Support

Das neue Release 11.2 von RAD Studio Alexandria schließt wie schon die vorherigen Versionen wiederum den C++Builder und Delphi mit der gleichen Versionsnummer ein. Dabei haben die Entwickler und Entwicklerinnen von Embarcadero viel Wert darauf gelegt, die Arbeit mit der IDE zu verbessern. Weiterhin haben sie die Unterstützung für die eingesetzten Plattformen weiter ausgebaut. So bietet unter anderem der iOS-Simulator nun auch Unterstützung für ARM-basierte Mac-PCs mit M1- oder M2-CPU an.

Besser arbeiten mit der IDE

Wie schon im vorherigen Minor-Release setzen die Macher hinter RAD Studio Alexandria auch bei dieser Version einen Schwerpunkt auf Verbesserungen und Erweiterungen der IDE.

Zu den Verbesserungen an der IDE von Rad Studio Alexandria gehören die Unterstützung für Markdown-Dokumente und eine VCL-basierte HTML-Vorschau (Bild: Embarcadero).

Zu den Verbesserungen der Entwicklungsumgebung gehören unter anderem die Unterstützung für Markdown-Dokumente und eine VCL-basierte HTML-Vorschau. VCL (Visual Component Library) ist ein Satz visueller Komponenten für die schnelle Entwicklung von Windows-Anwendungen in Delphi- und C++. Sie enthält sowohl visuelle wie auch nicht-visuelle Klassen und Hilfsklassen, die Programmierinnen und Programmierer bei der Entwicklung von Windows-, Web-, Datenbank- und Konsolenanwendungen unterstützen sollen. Dazu wurden laut Entwicklerteam unter anderem alle verbleibenden Abhängigkeiten vom Internet Explorer ActiveX-Steuerelement entfernt.

Nutzerinnen und Nutzer können in RAD Studio jetzt Markdown-Dateien (.md) öffnen und bearbeiten und auf der Registerkarte "Vorschau" eine gerenderte Rich-Text-Ansicht der Datei anzeigen. Das Markdown-Rendering soll dabei auch Tabellen und andere spezielle Tags unterstützen. Auf ähnliche Art und Weise werden HTML-Dateien als formatiertes HTML innerhalb der IDE mit einem neuen nativen VCL-basierten Viewer gerendert. Wie bei Markdown können Entwickler und Entwicklerinnen auch HTML in der formatierten Vorschau nicht verändern, aber sie können sowohl HTML als auch Markdown im Code-Editor bearbeiten. Zudem ist es ihnen jetzt möglich, im Dialogfeld "Projektseitenoptionen" eine Markdown-Datei anstelle einer HTML-Datei als "Projektseite" oder Readme anzugeben, die automatisch angezeigt wird.

Erweiterungen bei der Plattform und den Tools

RAD Studio 11.2 bietet iOS-Simulator-Unterstützung für die Sprache Delphi mit der Möglichkeit, iOS-Simulator-Binärdateien für macOS-Geräte zu generieren, die auf ARM-64 (M1- oder M2-CPUs) laufen. So sollen Entwickler und Entwicklerinnen nun auch mobile Apps, die unter Delphi programmiert wurden, ohne spezielle Hardware virtuell auf verschiedenen Apple-Geräten testen können.

Während die Programmierer in der Version 11.1 von RAD Studio noch auf den Android API Level 30 setzen mussten, können sie nun bereits den von Google Play ab November 2022 verlangten Level 31 verwenden. Embarcadero hat auch das Installationsprogramm aktualisiert, um das Eclipse Temurin JDK 11 anzubieten, das von den neuesten Android SDK-Tools benötigt wird.

Die Linux-Toolchain von Delphi nutzte bisher GDB zum Debuggen. In dieser Version von RAD Studio wechselten die Entwicklerinnen und Entwickler von Embarcadero nun zu LLDB, was nach ihren Aussagen eine starke Qualitätsverbesserung sowohl bei den Funktionen als auch bei der Unterstützung der Delphi-Sprachsyntax zur Folge hat. Sie haben zudem ein Upgrade auf Version 12 von LLDB durchgeführt und es für den iOS-Simulator übernommen, zusammen mit der bestehenden Verwendung von LLDB für die Plattformen C++ Win64, Delphi macOS, iOS und Android 64.

Ein Beitrag im Blog des Unternehmens listet alle Änderungen der neuen Version auf. Wer noch detailliertere Informationen benötigt, kann diese im DocWiki von Embarcadero finden.

(fms)