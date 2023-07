Entwicklungsumgebung Visual Studio 2022 erhält neuen Extension Manager

Microsoft hat einen neuen Extension Manager für seine Entwicklungsumgebung Visual Studio vorgestellt. Er lässt sich mit der aktuellen Vorschauversion Visual Studio 2022 17.7 Preview 3 verwenden und soll das Verwalten von Extensions vereinfachen, indem er Informationen direkt in der IDE anzeigt und die Suche präzisiert.

Übersichtlichere und deutlicher strukturierte Extension-Verwaltung

Der Visual Studio Marketplace beheimatet unter anderem Extensions für Visual Studio. Sie kommen etwa für benutzerdefinierte Anpassungen der IDE und zur Produktivitätssteigerung zum Einsatz, wie das Entwicklungsteam ausführt. Es habe jedoch von Visual-Studio-Usern das Feedback erhalten, dass es schwierig sein könne, Informationen wie Ratings oder ausführliche Beschreibungen beim Verwenden des Extension Manager zu beziehen.

Abhilfe schaffen soll ein neuer Extension Manager. Er zeigt Extension-Beschreibungen direkt innerhalb von Visual Studio an, sodass man dazu nicht wie bisher ein Browserfenster öffnen oder das Repository einer Extension besuchen muss.

Beschreibungen für Extensions erscheinen direkt innerhalb der Entwicklungsumgebung. (Bild: Microsoft)

Daneben hat das Entwicklungsteam die Kategorisierung von Extensions überarbeitet, um die Suche nach Extensions für einen bestimmten Verwendungszweck zu erleichtern. So ist es etwa möglich, nach Extensions zum Anpassen des Themes oder zur Unterstützung beim Dokumentieren der Codebasis zu suchen.

Die Extension-Suche erlaubt das Filtern nach Kategorie und Unterkategorie. (Bild: Microsoft)

Installationshinweise und weitere Neuerungen

Um den überarbeiteten Extension Manager zu nutzen, muss zunächst Visual Studio 2022 17.7 Preview 3 oder eine nachfolgende Version installiert sein. Dann lässt sich unter Tools > Options > Environment > Preview Features das Feature Extension Manager UI Refresh (requires restart) aktivieren, das gemäß der Beschreibung einen Neustart der IDE erfordert. Nach dem Neustart ist der aktualisierte Extension Manager unter Extensions > Manage Extensions zu finden.

Neben dem Extension Manager bringt die dritte Preview für Version 17.7 auch Änderungen in weiteren Bereichen, darunter C++ sowie .NET- und Cloud-Entwicklung. Mit C++ lässt sich beispielsweise das neue Feature "Include Cleanup" nutzen. Es bietet Vorschläge zum Hinzufügen direkter Includes, sofern indirekte Includes erkannt werden, und identifiziert nicht verwendete Includes.

Details zum aktualisierten Extension Manager sind einem Blogeintrag zu entnehmen. Alle weiteren Neuerungen in Visual Studio 2022 17.7 Preview 3 behandeln die Release Notes. Mit dieser Version lassen sich zudem die neuesten Features aus .NET 8 Preview 6 nutzen.

