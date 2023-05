Entwicklungsumgebungen: EAP für PhpStorm, IntelliJ IDEA, RubyMine und mehr

Die Entwicklerteams bei JetBrains haben seit letzter Woche eine ganze Reihe von Vorschauversionen ihrer Entwicklungsumgebungen veröffentlicht. Diese EAP-Versionen (Early Access Program) eint die Versionsnummer 2023.2 und alle sollen Entwicklerinnen und Entwicklern eine Möglichkeit bieten, sich frühzeitig mit den Neuerungen der kommenden Releases vertraut zu machen. Die aktuelle Veröffentlichung betrifft dabei die PHP-Entwicklungsumgebung PhpStorm – sie gibt einen Ausblick auf das nächste Major Release der Software.

Besser arbeiten mit generischen Typen in PHP

In einem ausführlichen Blogeintrag stellt ein Entwickler des JetBrains-Teams die Neuerungen vor, die in dieser Version bereitstehen. Dabei geht es zunächst einmal um Verbesserungen bei der Verwendung von Generics in PHP.

Die EAP-Version von PhpStorm zeigt, dass beispielsweise das Umbenennen eines generischen Typs deutlich einfacher vonstatten geht. (Bild: JetBrains)

Eine Anforderung an PhpStorm, die in der Version 2022.3 Ende 2022 noch nicht erfüllt werden konnte, war die Unterstützung für statische Referenzen in generischen Templates. Das wurde nun behoben, wobei das Entwicklerteam betont, dass es weiter daran arbeitet, die Unterstützung für generische Typen in PHP so gut wie möglich umzusetzen.

Die Konfiguration von Xdebug kann laut Aussagen des Entwicklerteams schwierig sein, weshalb es auf seiner Agenda steht, diese immer weiter zu verbessern. Kann PhpStorm beim ersten Start des Debuggers keine Verbindung zu Xdebug herstellen, so bietet die IDE nun an, die Erweiterung herunterzuladen und lokal zu installieren, indem sie php.ini aktualisiert. Aktuell besteht jedoch die Einschränkung, dass dies nur unter Windows funktioniert. Entwicklerinnen und Entwickler, die mit macOS arbeiten, sollen deshalb nach Möglichkeit den Paketmanager Homebrew einsetzen, und wer unter Linux arbeitet, kann einen anderen Paketmanager seiner Wahl verwenden. Eine komplette Übersicht über die Updates in dieser EAP-Version finden Interessierte in den Release Notes.

EAP-Versionen für weitere Entwicklungsumgebungen

Das Early Access Programm ist ein fester Bestandteil der Softwareentwicklung bei JetBrains. Das läuft in der Regel immer nach dem gleichen Schema ab:

Die Entwicklerteams bei JetBrains veröffentlichen jede Woche neue EAP-Builds und stellen kommende Funktionen vor.

EAP-Builds sind kostenlos nutzbar und erfordern keine Lizenz.

Programmierer und Programmiererinnen können die EAP-Version zusammen mit ihrer stabilen Version der jeweiligen Software installieren und müssen nichts deinstallieren.

Wer EAP-Builds erhalten und sowohl die stabile als auch die EAP-Version auf dem neuesten Stand halten möchte, sollte die Toolbox-App des Anbieters nutzen.

So gibt es bereits seit der letzten Woche auch aktuelle EAP-Versionen der Java- und Kotlin-IDE IntelliJ IDEA, der Ruby-und-Rails-IDE RubyMine, der Cross-Plattform-IDE CLion für C und C++ sowie des sogenannten Productivity Kit Rider für .NET-Entwickler und -Entwicklerinnen. Wer mit der jeweiligen Software arbeiten will, findet in den dazugehörigen Blogeinträgen nicht nur eine Auflistung der Neuerungen der jeweiligen Version 2023.2, sondern auch die Download-Adressen.

(fms)