Epic Games: "Mega Sale" beginnt mit gratis "Borderlands 3"

Epic Games startet seinen "Mega Sale" mit "Borderlands 3": Der Shooter von Gearbox Software ist bis zum 26. Mai gratis im Epic Games Store. Bis zum 16. Juni will Epic Games wöchentlich ein hochwertiges Gratis-Spiel auf seiner Plattform anbieten. Bei Steam kostet "Borderlands 3" aktuell 15 Euro.

Zusätzlich zu den insgesamt vier Gratis-Spielen wird Epic Games in den kommenden vier Wochen Rabatte auf zahlreiche Videospiele gewähren. Der Shooter "Far Cry 6" wird derzeit etwa für 30 Euro gelistet, "Tiny Tina's Wonderland" kostet 48 Euro – eigentlich. Denn die Preise werden noch günstiger, wenn man die Spiele in den Warenkorb legt: Hier zieht Epic Games für alle Titel, die mindestens 15 Euro kosten, noch einmal 25 Prozent ab. "Tiny Tina's Wonderland" bekommt man so tatsächlich für 36 Euro, "Far Cry 6" für 22,50 Euro.

Dieser pauschale 25-Prozent-Gutschein gilt im Aktionszeitraum für alle Spiele im Epic Games Store, die mehr als 14,98 Euro kosten. Auch Titel, die aktuell nicht anderweitig im Preis reduziert sind, profitieren also von diesem Preisnachlass. Bei vergangenen Verkaufsaktionen hatte Epic Games Gutscheine mit festem Geldwert angeboten, nun wird erstmals ein Prozentsatz abgezogen. Der Gutschein gilt nur für Spiele, die bereits erhältlich sein. Er kann also nicht auf Vorbestellungen angewendet werden.

Weitere Gratis-Spiele offen

Welche Spiele Epic Games in den kommenden drei Wochen gratis anbieten wird, ist noch nicht bekannt – die einzelnen Titel werden erst zur Freischaltung enthüllt. Zuletzt schlichen sich bei Epics Gratis-Angeboten Wiederholungen ein: In der vergangenen Woche wurden unter anderem "Prey" und "Jotun" kostenlos angeboten. Während Epic "Jotun" schon 2019 verschenkt hatte, war "Prey" erst im Dezember des vergangenen Jahres gratis im Store des US-Unternehmens.

Wie üblich gilt bei Epics Gratis-Spielen: Die einzige Voraussetzung fürs Mitnehmen ist ein Account im Epic Games Store. Wer einen Titel erstmal aktiviert hat, findet ihn auch nach dem Angebotszeitraum in seiner Bibliothek und kann ihn jederzeit installieren und spielen.

(dahe)