Epic Games: Unreal Engine 4 bekommt Nvidias KI-Upscaler DLSS 2.0 nativ

Epic Games stellt für Spieleentwickler, die auf die lizenzierbare Unreal Engine 4 setzen, ein neues Plug-in für Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS) in der Version 2.0 bereit. Studios und Indie-Entwickler können die Upscaling-Technik somit simpel in ihre Spiele einbauen, ohne einen direkten Kontakt zu Nvidia zu benötigen.

DLSS 2.0 setzt auf ein von Nvidia trainiertes neuronales Netz, das anhand von Vergleichsbildern gelernt hat, niedrig aufgelöste Inhalte in besserer Qualität darzustellen. Aus einem Full-HD-Bild mit 1920 × 1080 Pixeln lässt sich so zum Beispiel 4K-Gameplay ableiten. Ein temporaler Filter, der Frames miteinander verrechnet, erhöht die Bildqualität zusätzlich.

Eine allgemeine Implementierung in die Unreal Engine 4 funktioniert seit dem Update auf DLSS 2.0, weil Nvidia nicht mehr ein neuronales Netz pro Spiel trainiert, sondern ein allgemein anwendbares mit verschiedenstes Bildinhalten. Das Plug-in für die Unreal Engine 4 ist eine logische Folge.

Für GeForce-RTX-Grafikkarten

Das DLSS-Bild kommt qualitativ nicht immer an die native Auflösung heran, stellt aber ein willkommenes Mittel dar, um die Bildrate teils deutlich zu erhöhen, ohne viel Bildqualität zu opfern. Voraussetzung zur Nutzung sind die Tensor-Rechenkerne in Nvidias GeForce-Grafikkarten der Baureihen RTX 2000 und RTX 3000, über die das neuronale Netz ausgeführt wird.

Epic Games bietet das DLSS-2.0-Plug-in für die Grafik-APIs DirectX 11, DirectX 12 und Vulkan an. Mit dabei ist der "Ultra-Performance-Modus", der 8K-Bilder mit einer internen Render-Auflösung von 2560 × 1440 Pixeln ausgibt.

Eine unmittelbare Flut an DLSS-Titeln ist derweil nicht zu erwarten: Epic Games' Erweiterung baut auf die Unreal Engine in Version 4.26, die erst im Dezember 2020 erschien und noch nicht alle derzeit in Entwicklung befindlichen UE4-Spiele verwenden.

