Epic Games führt Spielebewertungen ein – nach einem ausgefeilten Muster

Epic Games hat in seinen Spiele-Store Nutzwerbewertungen auf Basis eines Fünf-Sterne-Systems eingeführt. Allerdings dürfen nicht alle Nutzer beliebig viele Spiele bewerten. Grundvoraussetzung ist, dass man mindestens zwei Stunden gespielt hat. Nach einer Spielesession will Epic Games per Zufallsgenerator Spieler auswählen und sie auffordern, ein Rating abzugeben. Ein Mittelwert solcher Bewertungen erscheint daraufhin auf der Titelseite des betreffenden Spiels im Epic Store. Schon länger enthalten diese Seiten Kritikerbewertungen. Ausgesuchte Spiele sind bereits bewertet.

Bewertungen aus der Community können großen Einfluss auf Kaufentscheidungen nehmen. Daher missbrauchen Produzenten von Filmen oder Musik, Betreiber von Restaurants oder Ladenketten und andere Anbieter immer wieder einschlägige Plattformen mit sogenanntem Review-Bombing, einer Vielzahl positiver Bewertungen in kurzer Zeit, die den Schnitt nach oben ziehen sollen.

Gegen Review-Bombing

Dem scheint Epic Games von Beginn an entschieden entgegentreten zu wollen. Die Randomisierung des Bewertungssystems soll derartiges Spammen verhindern und auch Spieler nicht überfordern, beispielsweise indem der Anbieter nach jedem Spiel nach einer Bewertung fragt, wie beispielsweise die Xbox Cloud von Microsoft.

Unter Umständen geht die Befragung über eine bloße Sternchenvergabe hinaus. Beispielsweise kann Epic Games nach dem Teamcharakter des Spiels fragen. Daraus entstehen Kategorien und Tags, die bei der Auswahl helfen.

Epic Games entwickelt seit 1991 Computer- und Videospiele. Zu den Hits des Internehmens gehören der 1998 veröffentlichte First-Person-Shooter Unreal und das jüngst vor allem bei der jungen Zielgruppe populär gewordene Battle-Royale-Onlinespiel Fortnite, das ebenfalls die Unreal Engine nutzt. Epic Games bietet die Engine seit 2015 kostenfrei an. Seitdem ist sie Bestandteil vieler Spiele und anderer 3D-Projekte geworden.

(akr)