Epic Games kauft Einkaufszentrum als Hauptquartier

Das etwa 91.000 Quadratmeter große Cary Towne Center in Cary (North Carolina) samt 350.000 Quadratmetern Gelände soll das neue Hauptquartier des Entwicklerstudios Epic Games werden. Die Planung für die Gestaltung soll in diesem Jahr beginnen. Der Umzug in das nur 4 Kilometer vom bisherigen Hauptsitz entfernte Gebäude soll im Jahr 2024 erfolgen.

Epic Games wurde 1991 von Tim Sweeney gegründet. Das Studio entwickelt die Unreal Engine, die sich zu einer der meistgenutzten 3D-Engines bei PC- und Konsolenspielen gemausert hat. Außerdem betreibt Epic seine eigene Online-Vertriebsplattform für Spiele, den Epic Games Store. Dieser lockt Nutzer vor allem mit dem Battle-Royale-Shooter Fortnite, bietet viele kostenlose Spiele und solche, die nur auf dieser Platform zu haben sind. Neben seiner Zentrale hat das Studio 50 Büros weltweit. Der Spieleentwickler wird mittlerweile auf einen Wert von 17,4 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei Fortnite einen Großteil der Gewinne bringt. Der nun von Epic verkündete Kauf des Einkaufszentrums könnte die Möglichkeit bieten, bis zu 2000 neue Mitarbeiter unterzubringen.

Epic Games hatte zuletzt Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das Studio die Bezahlmodalitäten in Apples App Store umging: Das Spielestudio integrierte seine eigene Bezahlschnittstelle für In-App-Käufe in Fortnite, um so die Zahlungen von 30 Prozent Einkommensbeteiligung an Apple zu vermeiden. Daraufhin entfernte Apple das Spiel Fortnite aus seinem App Store und verklagte die Fortnite-Macher auf Schadensersatz – eine Klage, die zuletzt abgewiesen wurde.

(tdi)