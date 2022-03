Epic Games spendet alle Fortnite-Einnahmen der nächsten 2 Wochen für die Ukraine

Epic Games beabsichtigt, alle mit ihrem Vorzeigetitel Fortnite erzielten Einnahmen der nächsten zwei Wochen komplett an in der Ukraine tätige Hilfsorganisationen weiterzuleiten. Das umfasst alle im Spiel getätigten Echtgeld-Transaktionen. Microsoft schließt sich der bis 3. April laufenden Aktion an und will seine Nettoeinnahmen für Fortnite auf der Xbox-Spielkonsole ebenfalls spenden.

Als humanitäre Hilfsprojekte hat Epic Games zunächst das Kinderhilfswerk, das Welternährungsprogramm und den Flüchtlingskommissar der vereinten Nationen (UNICEF, UNWFP und UNHCR) sowie "Direct Relief", eine Non-Profit-Organisation für Medikamentenlieferungen in Krisengebiete, ausgewählt. Weitere Organisation sollen laut Spielefirma in den kommenden Wochen noch hinzugenommen werden.

Die durch Fortnite erzielten Einnahmen sollen nicht erst nach Zahlungseingang bei Epic Games weitergeleitet werden, denn dies könne je nach Zahlungsart einige Zeit dauern. Die Spielefirma will stattdessen alle gemeldeten Transaktionen laufend sammeln und entsprechende Beträge innerhalb weniger Tage an die Hilfsorganisationen spenden. Zu den Echtgeld-Transaktionen zählen Vinderbucks-Pakete für die In-Game-Währung, Abonnementbeiträge der Fortnite-Crew, verschenkte Battle Passes und Packs mit kosmetischen Gegenständen.

Spendenaktion könnte 200 Millionen Dollar erzielen

Fortnite ist eines der populärsten Spiele der Welt und zählt laut Business of Apps 350 Millionen Spieler weltweit, die es mindestens einmal pro Monat nutzen. Es ist kostenlos spielbar, aber durch die integrierten Zusatzangebote, die mit Echtgeld erworben werden können, erzielte Epic Games 5,1 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahre 2020. Rechnet man dies auf zwei Wochen herunter, könnte die Spielefirma während dieser Aktion rund 200 Millionen Dollar einnehmen und den Hilfsprojekten zugutekommen lassen.

Epic Games hat nach der Invasion der Ukraine wie viele andere Unternehmen ihre Geschäfte in Russland eingeschränkt. So sollen In-Game-Transaktionen in den Spielen wie eben Fortnite oder auch "Fall Guys" in dem Land nicht mehr möglich sein. Die Spiele selbst sind aber weiterhin auch dort verfügbar. Microsoft hat hingegen sein Russland-Geschäft gestoppt und dabei gleichzeitig seine Dienste eingestellt, die auch Online-Spiele auf der Xbox beeinträchtigen dürften.

